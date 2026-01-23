UŽIVO Hrvatska igra ključnu utakmicu protiv jednog od najopasnijih suparnika: Sigurdsson iznenadio sastavom

Pokrovitelj rubrike
SASTAVI:
ISLAND: Hallgrimsson, Gustavsson; Thorkelsson, Rickhardsson, Gislason, Kristjansson, Smarason, Magnusson, Elisson, Vidarsson, V. Kristjansson, Arnasson, Einarsson, Thrastarsson, Olafsson, Runarsson
HRVATSKA: Kuzmanović, Slavić; D. Mandić, Šoštarić, Načinović, Srna, Cindrić, Martinović, Jelinić, Glavaš, Raužan, Šušnja, Mamić, Lučin, Pavlović, Maraš
IZMJENE U SASTAVU:
Izbornik dagur Sigurdsson iznenadio je izostavljanjem vratara Mateja Mandića za ovu utakmicu. Svoju priliku tako je dočekao 33-godišnji Dino Slavić.
Na tribine se vratio i Luka Lovre Klarica, a u zapisniku je ponovno Mateo Maraš.
U sastavu više nije ni Josip Šimić kojeg mijenja Veron Načinović
LJESTVICA:
Hrvatska rukometna reprezentacija danas od 15:30 igra prvu utakmicu druge faze Europskog rukometnog prvenstva protiv Islanda. Za razliku od naše reprezentacije koja je poražena od Švedske, Island je u drugu skupinu ušao sa stopostotnim učinkom.
To znači i da su prenijeli dva boda iz prve faze te su trenutačno bodovno izjednačeni sa Švedskom na vrhu ljestice. Pobjedom protiv Hrvatske širom bi si otvorili vrata prema polufinalu, no ne treba zaboraviti i kako su ove dvije reprezentacije u kompletno istoj situaciji bile i prošle godine na Svjetskom prvenstvu kada je pobjedom Hrvatske 32:26 krenuo sjajni pohod naših reprezentativaca prema finalu svjetske smotre.
Današnja utakmica ipak će biti po mnogočemu drugačija, Hrvatska neće imati prednost domaće atmosfere, a na drugoj strani stajat će druga najbolja obrana dosadašnjeg tijeka turnira.
Treba dodati i kako je povijest u ovom susretu definitivno na strani Hrvatske. Ovo će biti 13. utakmica Islanda i Hrvatske, a u dosadašnjih 12 čak su deset puta pobjedu odnijeli naši rukometaši. Jedan je susret završio neodlučeno, dok su Islanđani jedinu pobjedu protiv Hrvatske ostvarili na prošlom Europskom prvenstvu prije dvije godine
