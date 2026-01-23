Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VL
Autor
Večernji.hr
ISLAND - HRVATSKA

UŽIVO Hrvatska igra ključnu utakmicu protiv jednog od najopasnijih suparnika: Sigurdsson iznenadio sastavom

Hrvatski rukometaši slave nakon što su svladali Island 32:26
Sanjin Strukic/PIXSELL
23.01.2026. u 14:29
Tekstualni prijenos utakmice Islanda i Hrvatske u prvom kolu druge faze Europskog rukometnog prvenstva pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista.
ISLAND
0-0
HRVATSKA
Prvo kolo druge faze Europskog rukometnog prvenstva Island - Hrvatska, 15:30, Malmö Arena

SASTAVI:

ISLAND: Hallgrimsson, Gustavsson; Thorkelsson, Rickhardsson, Gislason, Kristjansson, Smarason, Magnusson, Elisson, Vidarsson, V. Kristjansson, Arnasson, Einarsson, Thrastarsson, Olafsson, Runarsson

HRVATSKA: Kuzmanović, Slavić; D. Mandić, Šoštarić, Načinović, Srna, Cindrić, Martinović, Jelinić, Glavaš, Raužan, Šušnja, Mamić, Lučin, Pavlović, Maraš

IZMJENE U SASTAVU:

Izbornik dagur Sigurdsson iznenadio je izostavljanjem vratara Mateja Mandića za ovu utakmicu. Svoju priliku tako je dočekao 33-godišnji Dino Slavić.

Na tribine se vratio i Luka Lovre Klarica, a u zapisniku je ponovno Mateo Maraš. 

U sastavu više nije ni Josip Šimić kojeg mijenja Veron Načinović

LJESTVICA:

Hrvatska rukometna reprezentacija danas od 15:30 igra prvu utakmicu druge faze Europskog rukometnog prvenstva protiv Islanda. Za razliku od naše reprezentacije koja je poražena od Švedske, Island je u drugu skupinu ušao sa stopostotnim učinkom.

To znači i da su prenijeli dva boda iz prve faze te su trenutačno bodovno izjednačeni sa Švedskom na vrhu ljestice. Pobjedom protiv Hrvatske širom bi si otvorili vrata prema polufinalu, no ne treba zaboraviti i kako su ove dvije reprezentacije u kompletno istoj situaciji bile i prošle godine na Svjetskom prvenstvu kada je pobjedom Hrvatske 32:26 krenuo sjajni pohod naših reprezentativaca prema finalu svjetske smotre.

Današnja utakmica ipak će biti po mnogočemu drugačija, Hrvatska neće imati prednost domaće atmosfere, a na drugoj strani stajat će druga najbolja obrana dosadašnjeg tijeka turnira.

Treba dodati i kako je povijest u ovom susretu definitivno na strani Hrvatske. Ovo će biti 13. utakmica Islanda i Hrvatske, a u dosadašnjih 12 čak su deset puta pobjedu odnijeli naši rukometaši. Jedan je susret završio neodlučeno, dok su Islanđani jedinu pobjedu protiv Hrvatske ostvarili na prošlom Europskom prvenstvu prije dvije godine

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još