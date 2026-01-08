'Ministar obrane' otvoreno kritizirao Red Bull: Ako sam bio bolji od Maxa to je bio veliki problem

Sergi Pérez postao je jedan od najomiljenijih vozača Formule 1, poznat po nadimcima poput "Meksički Wonderkid" i "Ministar obrane". Ponovno ćemo ga gledati u novoj sezoni, ovog puta u ekipi Cadillac. No, ovih dana se u jednom podcastu osvrnuo se na vremena kada je vozio za Red Bull.



- U Red Bullu je sve uvijek bio problem. Ako sam bio brži od Maxa, to je bio problem. Ako sam bio sporiji od Maxa, to je također bio problem. Što god da sam napravio, nikada nije bilo kako treba. Zato sam se prestao žaliti i pokušao sam izvući najbolje iz situacije. Christian Horner, tada vođa tima, otvoreno mi je rekao - imamo dva bolida jer moramo. Ali ovaj projekt je napravljen za Maxa, on je naš talenat i prvak. Odgovorio sam - Nije me briga, sve dok imam pravo glasa u razvoju bolida. Na to mi je rekao da će, ako će biti potrebno, potrošiti sve vozače kako bi Max bio najbolji.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.



Sergio Michel "Checo" Pérez Mendoza odrastao je u obitelji u kojoj je miris benzina bio dio svakodnevice. Kao najmlađe od troje djece Antonija Péreza Garibaya, bivšeg automobilističkog vozača i poduzetnika, te Marilú Mendoze de Pérez, Sergio je trkaću strast naslijedio od oca. Njegov stariji brat Antonio također je bio profesionalni vozač u seriji NASCAR Mexico, stoga ne čudi što je maleni Sergio već sa šest godina sjeo u karting. Nadimak "Checo", koji je danas prepoznatljiv diljem svijeta, obiteljska je tradicija kojom su ga razlikovali od oca istog imena. Iako je od malih nogu pokazivao izniman talent za upravljačem, put do vrha nije bio jedina opcija. Naime, oba brata Pérez gajila su veliku ljubav prema nogometu te su u jednom trenutku ozbiljno razmišljali o zamjeni trkaćeg kombinezona nogometnim dresom i profesionalnoj karijeri na zelenom travnjaku.

Svoju natjecateljsku karijeru započeo je 1996. godine, a već u prvoj sezoni u juniorskoj kategoriji kartinga ostvario je četiri pobjede i završio kao viceprvak. U godinama koje su slijedile nastavio je nizati uspjehe, postavši najmlađi vozač koji je ikada osvojio naslov prvaka u jednoj od juniorskih karting kategorija. Prelazak u jednosjede dogodio se 2004. godine, kada se natjecao u američkoj seriji Skip Barber National Championship. Ključni trenutak u njegovoj karijeri dogodio se godinu dana kasnije kada je, uz presudnu financijsku potporu meksičkog telekomunikacijskog diva Telmexa, preselio u Europu kako bi se natjecao u njemačkoj Formuli BMW ADAC. Bio je to hrabar potez za tinejdžera koji je morao napustiti obitelj i domovinu, no pokazao se ispravnim. Njegov talent nije prošao nezapaženo, a put ga je 2007. odveo u prestižnu britansku Formulu 3, gdje je dominantno osvojio naslov prvaka u nacionalnoj klasi.



Uspon kroz niže kategorije nastavio se strelovitom brzinom. Godine 2009. prešao je u GP2 seriju, posljednju stepenicu prije ulaska u svijet Formule 1. Nakon sezone prilagodbe, 2010. godina bila je njegova godina proboja. Vozeći za momčad Addax, ostvario je pet pobjeda i sezonu završio kao viceprvak, odmah iza Pastora Maldonada. Njegove izvanredne vožnje i zrelost na stazi privukle su pažnju najvećih imena u sportu, što mu je osiguralo mjesto u Ferrarijevoj vozačkoj akademiji, programu za mlade talente slavne talijanske momčadi. Bilo je jasno da je samo pitanje vremena kada će mladi Meksikanac dobiti priliku u elitnom razredu svjetskog automobilizma. Ta prilika stigla je već iduće godine, kada je potpisao ugovor za momčad Sauber F1.

Svoj debi u Formuli 1 imao je 2011. godine, a već u drugoj sezoni pokazao je svijetu o kakvom se talentu radi. Na Velikoj nagradi Malezije 2012., u promjenjivim kišnim uvjetima, maestralnom je vožnjom osvojio drugo mjesto i svoje prvo postolje, postavši prvi Meksikanac na pobjedničkom postolju nakon više od četiri desetljeća. Taj uspjeh nije bio slučajan; iste sezone popeo se na postolje još dva puta, u Kanadi i Italiji, čime je zaslužio nadimak "Meksički Wonderkid". Njegova sposobnost čuvanja guma i taktička zrelost donijele su mu transfer u veliku momčad, McLaren, za sezonu 2013. kao zamjena za Lewisa Hamiltona. Nažalost, McLaren te godine nije imao konkurentan bolid, pa je sezona prošla bez ijednog postolja, što je rezultiralo preranim rastankom na kraju godine i potragom za novim mjestom pod suncem Formule 1.



Novi dom pronašao je 2014. godine u momčadi Force India, gdje je proveo idućih sedam sezona. U stabilnom okruženju momčadi, koja je kasnije promijenila ime u Racing Point, Pérez je postao jedan od najkonstantnijih vozača u sredini poretka, redovito osvajajući bodove i postolja kada bi se za to ukazala prilika. Njegova reputacija vozača koji besprijekorno upravlja gumama dodatno je ojačala, a često je ostvarivao rezultate daleko iznad mogućnosti bolida. Vrhunac njegovog boravka u ovoj momčadi, i trenutak koji je definirao njegovu karijeru, dogodio se na Velikoj nagradi Sakhira 2020. godine. Nakon incidenta u prvom krugu pao je na posljednje mjesto, no nevjerojatnom vožnjom, probijajući se kroz poredak, stigao je do svoje prve pobjede u Formuli 1. Bio je to povijesni trenutak, prva pobjeda za jednog meksičkog vozača još od Pedra Rodrígueza 1970. godine. Sezonu je završio na četvrtom mjestu u poretku vozača, što mu je bio najbolji rezultat u karijeri do tada i savršena preporuka za ono što je slijedilo.

Ta nevjerojatna pobjeda osigurala mu je mjesto u jednoj od najjačih momčadi današnjice, Red Bull Racingu, gdje je 2021. postao timski kolega Maxu Verstappenu. Iako je doveden kao podrška Nizozemcu u borbi za naslov, Checo je brzo pokazao da može i sam pobjeđivati, ostvarivši svoju prvu pobjedu za Red Bull na Velikoj nagradi Azerbajdžana.

Ipak, te sezone zacementirao je svoj status legende u očima navijača Red Bulla na posljednjoj utrci sezone u Abu Dhabiju. Svojom briljantnom i upornom obranom protiv Lewisa Hamiltona, usporavajući ga taman toliko da omogući Verstappenu da se vrati u utrku, odigrao je ključnu ulogu u osvajanju naslova svjetskog prvaka za svog timskog kolegu. Taj potez donio mu je novi, legendarni nadimak, "Ministar obrane"



Idućih godina u Red Bullu nastavio je nizati osobne uspjehe. Godine 2022. na Velikoj nagradi Saudijske Arabije osvojio je svoju prvu pole poziciju, srušivši pritom rekord za najviše odvoženih utrka prije prvog starta s najbolje pozicije (čak 215). Iste je sezone slavio na prestižnim gradskim utrkama u Monaku i Singapuru, završivši prvenstvo na trećem mjestu. Sezona 2023. donijela mu je status viceprvaka svijeta, odmah iza nedodirljivog Verstappena, čime je Red Bull po prvi put u svojoj povijesti osigurao prva dva mjesta u poretku vozača. Tijekom svoje karijere, Pérez je do sada ostvario šest pobjeda, tri pole pozicije i ukupno 39 postolja, a uz spomenuti, drži i rekord za najviše startova prije prve pobjede (190).



Izvan buke trkaćih staza, Sergio Pérez posvećen je obiteljski čovjek. U lipnju 2018. oženio se svojom dugogodišnjom partnericom Carolom Martínez Galindo, s kojom ima četvero djece. Nakon sezone 2024., koja je prošla bez pobjede, Pérez i Red Bull sporazumno su raskinuli ugovor, no njegova karijera u Formuli 1 daleko je od završene. Već je potvrđeno da će se Checo vratiti na grid 2026. godine kao vozač nove momčadi Cadillac...