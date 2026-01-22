Prodaju do 200 kilograma mesa dnevno! Evo kako je 'Janje i prase to go' postalo hit Trešnjevke

– Da smo znali kako će biti, možda još ne bismo ulazili u ovaj posao – kaže nam, na početku razgovora, Matej Cvitanović, jedan od vlasnika novoga trešnjevačkog gastromjesta nazvanog "Janje i prase to go". Iako ova njegova rečenica na prvu zvuči pesimistično, razlog joj nije manjak interesa – upravo suprotno. U samo mjesec dana od otvaranja potražnja je višestruko nadmašila sva njihova očekivanja, do te mjere da danas narudžbe ponekad moraju i ograničavati kako bi zadržali razinu kvalitete na kojoj inzistiraju.

Cvitanović objašnjava kako su i on i njegov poslovni partner veliki ljubitelji mesa, osobito janjetine i svinjetine, te su željeli Zagrebu ponuditi mjesto na kojem se takvo meso može kupiti, i to vrhunske kvalitete, ali i u jednostavnom, to-go formatu. Ideja se, kaže, dugo razvijala. – Ovakav koncept vidio sam u inozemstvu, na putovanjima. Tamo je sasvim normalno da ljudi dođu, kupe pečeno meso i nastave svoje aktivnosti. Imao sam jasnu viziju da nešto slično napravimo i ovdje – govori.

Zagreb: Lokal "Janje i prase to go" Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ključni razlog za ovakav format upravo u metropoli, dodaje, bio je ubrzani tempo gradskog života. – Ljudi danas nemaju uvijek vremena sjesti u restoran i pojesti obrok. Kod nas mogu doći, uzeti svoj komad mesa i ići dalje. Ovo je koncept za poslovnjake, za ljude koji jedu "u hodu", ali i za one koji jednostavno ne vole restorane – objašnjava Cvitanović te dodaje kako je i lokacija u Krapinskoj odabrana namjerno s obzirom na to da je riječ o vrlo prometnoj ulici i dijelu grada s velikom frekvencijom ljudi.

Meso se, nastavlja, peče kod vanjskog partnera na Rudešu, a čim je gotovo, reže se i, u roku od nekoliko minuta, još toplo, stiže u prodajni prostor na Trešnjevci. – Gospodin koji nam peče meso ima više od 40 godina iskustva i sam kaže da ovako kvalitetno meso još nije imao priliku pripremati – napominje Cvitanović te dodaje kako je upravo kvaliteta glavni razlog zbog kojeg se gosti redovito vraćaju, a neki nerijetko i na dnevnoj bazi, po manje količine. Posebna pozornost posvećena je i podrijetlu mesa.

– Surađujemo isključivo s odabranim OPG-ovima iz Sesvetskog Kraljevca i Kašine. Kvaliteta nam je apsolutni prioritet. Radije ćemo prodati manje nego spustiti kriterije – naglašava Cvitanović te dodaje kako su upravo zbog toga tijekom blagdana svjesno izgubili dio prodaje jer nisu htjeli raditi kompromise. Unatoč tomu, interes je bio velik.

– Za Badnjak smo imali više od 300 kupaca, a na Staru godinu više od 400 – kaže Cvitanović, koji je 2013. godine ponio titulu mistera turizma. Najmanja porcija koja se može kupiti, dodaje, iznosi 250 grama, zamišljena je kao obrok za jednu osobu, a cijenom odgovara najjeftinijem gablecu u restoranu. Prodajne brojke, priznaje, i njih su iznenadile jer radnim danima ode oko 75 kilograma mesa, dok se petkom i subotom ta brojka penje i do 200 kilograma dnevno.

Najčešća je narudžba pak kilogram mesa iako mnogi uzimaju i pola kilograma. Cijene su, ističe Cvitanović, namjerno postavljene niže nego u restoranima jer kvaliteta ne bi smjela biti luksuz. Kilogram odojka stoji 34,80 eura, dok se kilogram janjetine prodaje po cijeni od 44,80 eura. U ponudi su i prilozi, miješana salata, kupus i grah, po cijenama od 3,90 do 4,90 eura.

A iako je "Janje i prase to go" otvoreno s idejom da svatko može doći bez prethodne najave i kupiti koliko želi, zbog velikog interesa, danas savjetuju da se narudžbe naprave barem dan prije kako kupci ne bi ostali bez ručka. Dok se još prilagođavaju količini posla koja ih je dočekala, planovi su već jasno definirani.

– Uskoro uvodimo domaći kruh, sezonski ćemo nuditi i jaretinu, u ponudu ćemo uvesti i baby pig, koji je popularan u Španjolskoj, a u suradnji s jednim poznatim chefom pripremamo i sendviče s janjetinom i odojkom. Također, planiramo dolazak na aplikacije Wolt i Glovo te otvaranje još jedne lokacije – najavljuje Cvitanović.