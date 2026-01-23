FOTO Pogledajte tko je sve bio na promociji knjige Jadranke Kosor. A on je sigurno najdraži gost
Autobiografska proza Jadranke Kosor "Žene koje mašu rukama" u kojoj bivša premijerka piše o operaciji obaju koljena, boravku u toplicama i oporavku, uz političke komentare i osobna sjećanja, predstavljena je u četvrtak u Novinarskom domu.
"Jadranka Kosor autorica je više knjiga među kojima se ističu 'Premijerka" i "Kraljica: Života ima i izvan politike', koje su najavile ovaj snažan autobiografski ciklus i dovele do knjige 'Žene koje mašu rukama' za koju bih rekao da je najhrabriji dio tog niza", rekao je na predstavljanju knjige urednik u Frakturi Seid Serdarević.
Na predstavljanu su, među brojnim uzvanicima, bili bivši predsjednik Ivo Josipović, nekadašnji ministri Radimir Čačić i Vesna Pusić i saborska zastupnica Dalija Orešković. Ali i najdraži gost, njen unuk.