FOTO Pogledajte tko je sve bio na promociji knjige Jadranke Kosor. A on je sigurno najdraži gost

Autobiografska proza Jadranke Kosor "Žene koje mašu rukama" u kojoj bivša premijerka piše o operaciji obaju koljena, boravku u toplicama i oporavku, uz političke komentare i osobna sjećanja, predstavljena je u četvrtak u Novinarskom domu.
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
"Jadranka Kosor autorica je više knjiga među kojima se ističu 'Premijerka" i "Kraljica: Života ima i izvan politike', koje su najavile ovaj snažan autobiografski ciklus i dovele do knjige 'Žene koje mašu rukama' za koju bih rekao da je najhrabriji dio tog niza", rekao je na predstavljanju knjige urednik u Frakturi Seid Serdarević.
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Knjiga donosi i jasne političke stavove, komentare o situaciji u zemlji i svijetu kao i strahove od ustaštva. "Međutim, rekao bih da se ova proza vrlo lijepo čita kao roman", istaknuo je.
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Na predstavljanu su, među brojnim uzvanicima, bili bivši predsjednik Ivo Josipović, nekadašnji  ministri Radimir Čačić i Vesna Pusić i saborska zastupnica Dalija Orešković. Ali i najdraži gost, njen unuk.
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
Foto: Emica Eledji/PIXSELL
