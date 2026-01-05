Odličan rezultat hrvatske posade: Pomaknuli se za još jedno mjesto

Nakon druge etape relija Dakar hrvatska posada koju čine Juraj Šebalj i Dušan Bućan pomakla se za jedno mjesto u ukupnom redoslijedu konkurencije classic i sada se nalazi na šestoj poziciji.

U ponedjeljak je vožena druga etapa između Yanbua i Al Ule, a hrvatski vozači su etapu okončali na ukupno petom mjestu. Najbrži su bili Litavac Karolis Raišis i Francuz Christophe Marques, dok je drugo mjesto zauzela francuska posada koju čine Maxence Gublin i Anthony Sousa.

Ispred Šebalja i Bućana te njihove Toyote Land Cruiser još su se plasirale dvije talijanske posade, jednu čine Leva i Giugni, a drugu Traglio i Briani.

Nakon startnog prologa i prve etape hrvatski vozači su bili ukupno sedmi, a sada se nalaze na šestom mjestu ukupnog redoslijeda. Imaju zaostatak od 50 sekundi za Raišisom i Marquesom, pobjednicima druge etape, koji su sada vodeći i u ukupnom poretku.