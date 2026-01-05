Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
RELI DAKAR

Odličan rezultat hrvatske posade: Pomaknuli se za još jedno mjesto

Zadnji dan međunarodnog natjecanja Zagreb Open - "INA Delta rally 2022."
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Hina
05.01.2026.
u 18:22

Imaju zaostatak od 50 sekundi za Raišisom i Marquesom, pobjednicima druge etape, koji su sada vodeći i u ukupnom poretku

Nakon druge etape relija Dakar hrvatska posada koju čine Juraj Šebalj i Dušan Bućan pomakla se za jedno mjesto u ukupnom redoslijedu konkurencije classic i sada se nalazi na šestoj poziciji.

U ponedjeljak je vožena druga etapa između Yanbua i Al Ule, a hrvatski vozači su etapu okončali na ukupno petom mjestu. Najbrži su bili Litavac Karolis Raišis i Francuz Christophe Marques, dok je drugo mjesto zauzela francuska posada koju čine Maxence Gublin i Anthony Sousa.

Novak Đoković iznenada objavio: Povlačim se, zabrinut sam kako je predstavljena slika o meni

Ispred Šebalja i Bućana te njihove Toyote Land Cruiser još su se plasirale dvije talijanske posade, jednu čine Leva i Giugni, a drugu Traglio i Briani.

Nakon startnog prologa i prve etape hrvatski vozači su bili ukupno sedmi, a sada se nalaze na šestom mjestu ukupnog redoslijeda. Imaju zaostatak od 50 sekundi za Raišisom i Marquesom, pobjednicima druge etape, koji su sada vodeći i u ukupnom poretku.
Ključne riječi
Reli Dakar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
NEOBIČNA PRIČA

Čovjek se izgubio u pustinji i jedva preživio. Tad je nastao spektakl koji danas pratie stotine milijuna ljudi

Spašen u posljednji čas, Sabine nije osjećao strah, već duboko poštovanje prema sili prirode koja ga je gotovo uništila. Odlučio je da to jedinstveno iskustvo, tu mješavinu opasnosti i čiste ljepote, mora podijeliti sa svijetom. Želio je stvoriti izazov koji bi drugima omogućio da osjete ono što je on osjetio: test krajnjih granica u kojem pobjeda nije samo prelazak ciljne crte, već povratak u civilizaciju

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!