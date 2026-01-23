Naši Portali
NAPUSTIO PARKET

Pogledajte kako izgleda noga Martinovića: Kapetan progovorio o ozljedi koja je zabrinula Hrvatsku

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.01.2026.
u 18:38

Nakon što je u srijedu izgubila od Švedske (25-33), hrvatska rukometna reprezentacija se vratila na pobjedničke staze

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je drugi krug Europskog prvenstva iznimno važnom pobjedom protiv Islanda 30-29 (19-15) koja nas ostavlja u igri za plasman u polufinale. Nakon što je u srijedu izgubila od Švedske (25-33), hrvatska rukometna reprezentacija se vratila na pobjedničke staze.

Hrvatska je vodila veći dio utakmice u pojedinim trenucima i sa četiri razlike, no u posljednjih pet minuta ušla je s golom prednosti. U dramatičnoj završnici hrvatski rukometaši su ipak iščupali važne bodove. Mateo Maraš je predvodio hrvatsku reprezentaciju sa sedam golova, dok je Zvonimir Srna dodao šest golova. Dominik Kuzmanović je imao osam obrana.

- Igrali smo onako kako smo se dogovorili. Znali smo da će biti agresivna i prava muška utakmica. Velika borba, Island i mi, a na kraju smo zasluženo pobijedili. Pokazali smo karakter. Išli smo svi zajedno na glavu. Ovako moramo igrati, ako želimo daleko. Nema odustajanja. Borimo se kakva god da je situacija. Pokazali smo tko smo - rekao je kapetan Ivan Martinović koji se ozlijedio tijekom utakmice pa je morao napustiti parket. Kako izgleda njegova noga pogledajte OVDJE

- Nema odustajanja ni kad jako boli. To smo mi. Kad osjetimo bol, onda smo odlični. Valjda će sve biti OK - izjavio je raspoloženi Martinović o ozljedi koja je zabrinula sve navijače. 

'Sada idemo u Dansku po pobjedu i prolaz. Meni je svejedno na kojoj sam poziciji, glavno je da igram'
