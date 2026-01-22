Francuski izbornik: Ne treba histerizirati, Hrvatska će se opet boriti za najviša postolja

Posljednju utakmicu francuske reprezentacije na vaterpolskom Prvenstvu Europe njen izbornik gledao je s gornjeg sektora Arene Beograd. Zbog velikog nezadovoljstva suđenjem (a ono jest čest problem ovog sporta), Vjekoslav Kobešćak bio je isključen u prethodnoj utakmici protiv Nizozemske pa je kormilo morao prepustiti svom pomoćniku.

No, izabranici hrvatskog stručnjaka pobijedili su Gruziju (16:13) pa je Francuska na koncu zauzela deveto mjesto.

- S obzirom na to u koliko smo teškoj bili skupini i na mladu momčad koju imamo, moramo biti zadovoljni. Imali smo priliku protiv Crne Gore biti i malo bolji ali sve u svemu bilo je to za nas dobro Prvenstvo. Dapače, od prve utakmice smo rasli i u ove dvije posljednje utakmice bili smo najbolji što možemo. Momčad je pokazala karakter. Nismo do sada imali turnir gdje smo u kontinuitetu bili na razini naših mogućnosti. I zato sam zadovoljan. Hoće li ovo deveto mjesto nešto donijeti u kontekstu Svjetskog prvenstva to ćemo tek vidjeti ali će nam značiti za naše samopouzdanje.

Kako je bilo gledati utakmicu?

- Teško. Opet smo imali vrlo loš omjer izbačaja. No, francuski će vaterpolo rasti. Gruzija je iskusnija momčad od nas, Nizozemska je po igračima bolja od nas a Malta nije toliko lošija od nas. Protiv ovih jačih mi smo bili po dvije nekad i tri četvrtine u igri.

Je li teže gledati s tribina ili da je to morao odgledati u hotelu, na televiziji?

- To je isto. Najlakše je biti na klupi. Onda mogu mijenjati neke stvari a ovako ne mogu.

Premda nije imao vremena odgledati cijelu utakmicu Hrvatske protiv Italije, rekao je ponešto i barakudama.

- Još uvijek mi je Francuska bila u fokusu. Šteta, za Hrvatsku. Mi imamo kvalitetu. No, Italija je nova momčad i nova energije baš kao što je i slučaj s nama. Nije meni iznenađenje da je Italija u polufinalu. Oni su u i u pripremama i sada pokazali veliku spremnost za prilagodbu, odlična obrana. Išli su svjesno na veliki broj izbačaja i ušli su nam u krv. I kada ne prođe prvih par situacija s igračem više onda se gubi dosta samopouzdanja. Oni mijenjaju pozicije, to je novi pristup. Oni i Mađari to prakticiraju. Španjolci imaju neki miks. Da oni imaju centri kao Grčka, igrali bi na centre.

Za razliku od svojih igrača koji će u petak put Pariza, Kobešćak će preko Tivta za Dubrovnik gdje ga čekaju klupske obveze. Koliko će odmora dati svojoj dvojici hrvatskih reprezentativaca Kržiću i Žuveli.

- Imat će odmor do četvrtka. No, obojica su načeta, Kržić i malo teže. Mislim da će Žuvela krenuti a za Kržića ćemo vidjeti.

Gledajući ga kako igra za reprezentaciju, ponekad se zapitamo treba li igrač tako dobra šuta poput Žuvele više pucati na gol.

- Nije isto reprezentacija i Jug. Reprezentacija ima vrhunsku šutersku liniju a Jug ima drugačiju strukturu. Ja u tom momku od 15. godine vidim ogroman potencijal koji on još uvijek gradi. On bi trebao raditi trening psihologije vezano za pristupanje nekim situacijama u igri. To je izuzetan radnik velikog fizičkog potencijala i to je jedan od prvih modernih igrača, nešto poput Argyropoulosa koji može pokriti svaku poziciju podjednako dobro. Prošle sezone je imao seriju kada je igrao tri mjeseca igrao nevjerojatno nakon čega je doživio ozljedu u reprezentaciji i od tada nije na svom maksimumu. No, to je igrač koji će rasti još narednih deset godina samo se nadam da će me poslušati oko nekih stvari vezanih za neke odluke u igri a one ne trebaju biti šuterske. On može pridonositi u obrani i napadu, tranziciji, ulasku na dva metra, blokovima.

Koji je Jugov rezultatski cilj?

- Rekli smo na početku da što god igramo pokušat ćemo osvojiti. Eurokup će biti teško jer sada ulaze ovi klubovi iz Lige prvaka. No, tražit ćemo svoju priliku.

Ostane li u Jugu do ljeta 2027., Kobešćak bi kao klupski trener mogao imati više reprezentativaca od dvojice. Jer na vrata nacionalne vrste, koja žudi za podmlađivanjem, kucaju Jugovi klinci Jerković, Šušić i Pavlić.

- Moraju oni puno toga proći kroz Jug. Nije to lagan put. Budu li se oni razvijali kako mi mislimo da bi trebali, oni bi mogli biti reprezentativci. Općenito, hrvatski vaterpolo ima lijepu perspektivu što se tiče mlađih igrača. Ne bih ovaj rezultat doživio tragično jer imamo puno kvalitete koja dolazi. Opet ćemo se boriti za najviša postolja. Ne bih dolijevao ulje na vatru, jednostavno se treba okrenuti novom ciklusu već u Svjetskom kupu i to je prilika za zaokret. Ako se ide na neke nove, treba ih pripremiti. Nema potrebe histerizirati. Mislim da je Hrvatsku uspavalo to što je u obje skupine imala samo dvije jake utakmice. Bile su dvije oprečne skupine. Jedna je bila prelagana a u drugoj su sve utakmice bile na nož što donosi prednost onima iz težih skupina – zaključio je Kobešćak.