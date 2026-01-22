FOTO Jeste li znali da je Aki Rahimovski imao kćer? O njoj nikada nije govorio iz jednog razloga

Svi se sjećamo legendarnog frontmena grupe Parni valjak, pokojnog Akija Rahimovskog koji nas je napustio 22. siječnja 2022. godine u 67. godini života.
Svi se sjećamo legendarnog frontmena grupe Parni valjak, pokojnog Akija Rahimovskog koji nas je napustio 22. siječnja 2022. godine u 67. godini života.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Prošle su točno četiri godine otkad je preminuo, a ovim smo se povodom odlučili prisjetiti njegova života i članova obitelji.
Prošle su točno četiri godine otkad je preminuo, a ovim smo se povodom odlučili prisjetiti njegova života i članova obitelji.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Naime, glazbenik je rođen u Srbiji, točnije u Nišu, 5. lipnja 1955. godine. To je bio grad njegova odrastanja, ali svakako ne i jedino mjesto u kojem se igrao kao dijete.
Naime, glazbenik je rođen u Srbiji, točnije u Nišu, 5. lipnja 1955. godine. To je bio grad njegova odrastanja, ali svakako ne i jedino mjesto u kojem se igrao kao dijete.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Još dok je bio dijete sa svojom obitelj preselio se u Skoplje, srce Sjeverne Makedonije. Ljubav prema glazbi bila mu je suđena od malih nogu, upravo zato što mu je otac bio profesor glazbe pa je gotovo uvijek bio okružen njome.
Još dok je bio dijete sa svojom obitelj preselio se u Skoplje, srce Sjeverne Makedonije. Ljubav prema glazbi bila mu je suđena od malih nogu, upravo zato što mu je otac bio profesor glazbe pa je gotovo uvijek bio okružen njome.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Sa samo sedam godina krenuo je u osnovnu glazbenu školu gdje je svirao klavir te obožavao pjevati. Uz to, paralelno se bavio i nogometom, no u klasičnoj glazbi nije se dugo zadržao.
Sa samo sedam godina krenuo je u osnovnu glazbenu školu gdje je svirao klavir te obožavao pjevati. Uz to, paralelno se bavio i nogometom, no u klasičnoj glazbi nije se dugo zadržao.
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Kao tinejdžer bio je član nekoliko bendova, kao što su Krvna braća, Vakuum i Torr te je s njima nastupao davne 1975. na Zagrebačkom festivalu.
Kao tinejdžer bio je član nekoliko bendova, kao što su Krvna braća, Vakuum i Torr te je s njima nastupao davne 1975. na Zagrebačkom festivalu.
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Tada je ubrzo došlo i do prekretnice u njegovoj karijeri i s 20 godina upoznao je skladatelja i gitarista Huseina Hasanefendića Husa.
Tada je ubrzo došlo i do prekretnice u njegovoj karijeri i s 20 godina upoznao je skladatelja i gitarista Huseina Hasanefendića Husa.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Iste godine osnovali su bend imena Parni valjak, a ostalo je povijest.
Iste godine osnovali su bend imena Parni valjak, a ostalo je povijest.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Kada je riječ o njegovu privatnom životu koji je posljednjih godina života intrigirao javnost, o njemu je govorio tako što bi istaknuo da privatan život treba ostati privatan.
Kada je riječ o njegovu privatnom životu koji je posljednjih godina života intrigirao javnost, o njemu je govorio tako što bi istaknuo da privatan život treba ostati privatan.
Foto: kraljigo
Share
Podijeli
U prvom braku dobio je sina Kristijana Rahimovskog, svima poznatog glazbenika koji je krenuo očevim putem.
U prvom braku dobio je sina Kristijana Rahimovskog, svima poznatog glazbenika koji je krenuo očevim putem.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Ono što je također intrigiralo jest njegova druga kći Edina koju je glazbenik dobio u braku s Ingrid. Edina se danas preziva Vukojević. (Edina na fotografiji.)
Ono što je također intrigiralo jest njegova druga kći Edina koju je glazbenik dobio u braku s Ingrid. Edina se danas preziva Vukojević. (Edina na fotografiji.)
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Pokojni Aki Rahimovski nikada nije javno govorio o kćeri zato što je to bila njezina želja, a ona se nikada nije željela baviti javnim poslom kao njezin brat Kristijan.
Pokojni Aki Rahimovski nikada nije javno govorio o kćeri zato što je to bila njezina želja, a ona se nikada nije željela baviti javnim poslom kao njezin brat Kristijan.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
– Privatni život treba ostati privatan. Moja supruga nije tražila eksponirati se uz mene i zaista, svaki put kada se pojavimo na nekom događaju, fotografi znaju da se ona ne želi slikati, i ne slikaju nas. Često se dogodilo da u novinama izađe moja slika s drugom ženom, a ona mi kaže: "Otkad sam ja to postala plava?" Novac nije bitan. Najvažnija je obitelj. Kad primim svoje unuke, shvatim što je najvažnije na svijetu. Nisu to novci, to je obitelj – svojedobno je izjavio za srpski Blic pokojni Aki Rahimovski.
– Privatni život treba ostati privatan. Moja supruga nije tražila eksponirati se uz mene i zaista, svaki put kada se pojavimo na nekom događaju, fotografi znaju da se ona ne želi slikati, i ne slikaju nas. Često se dogodilo da u novinama izađe moja slika s drugom ženom, a ona mi kaže: "Otkad sam ja to postala plava?" Novac nije bitan. Najvažnija je obitelj. Kad primim svoje unuke, shvatim što je najvažnije na svijetu. Nisu to novci, to je obitelj – svojedobno je izjavio za srpski Blic pokojni Aki Rahimovski.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Opisao je Edininu majku kako nikada nije bila ljubomorna na ljubavne stihove koje je pjevao zato što to nije bilo njegovih ruku djelo nego od Husa.
Opisao je Edininu majku kako nikada nije bila ljubomorna na ljubavne stihove koje je pjevao zato što to nije bilo njegovih ruku djelo nego od Husa.
Foto: boris scitar
Share
Podijeli
Akijeva kći održala je dirljiv govor na očevu sprovodu prije četiri godine te rekla:
Akijeva kći održala je dirljiv govor na očevu sprovodu prije četiri godine te rekla:
Foto: puklavda
Share
Podijeli
– Tata, tako nam je malo trebalo. Jedan zagrljaj, tvoj pogled. Ostaje mi utjeha što si mi rekao to jutro prije nego što si zauvijek zaspao... Jednom prilikom si rekao da je lako biti visok, ali da je teško biti veliki čovjek. Tvoje srce se razboljelo, ali je do zadnjeg trena kucalo i bilo veliko za sve ljude dobre volje. Hvala ti, tata, što si me naučio da je čovjek malen pod zvijezdama. Ajde begaj, tako si mi govorio. Begaj, tata, jer im je dosadno gore bez tebe. Samo da znaš, samo ti tata, i nitko kao ti. Volim te, tata – izjavila je neutješna Edina koja je bila u prisustvu svojeg supruga.
– Tata, tako nam je malo trebalo. Jedan zagrljaj, tvoj pogled. Ostaje mi utjeha što si mi rekao to jutro prije nego što si zauvijek zaspao... Jednom prilikom si rekao da je lako biti visok, ali da je teško biti veliki čovjek. Tvoje srce se razboljelo, ali je do zadnjeg trena kucalo i bilo veliko za sve ljude dobre volje. Hvala ti, tata, što si me naučio da je čovjek malen pod zvijezdama. Ajde begaj, tako si mi govorio. Begaj, tata, jer im je dosadno gore bez tebe. Samo da znaš, samo ti tata, i nitko kao ti. Volim te, tata – izjavila je neutješna Edina koja je bila u prisustvu svojeg supruga.
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Osim starije kćeri, javnost je intrigirao i njegov život s 27 godina mlađom partnericom Slovenkom Barbarom Vesel s kojom je 2020. godine dobio kćerkicu Antoniju.
Osim starije kćeri, javnost je intrigirao i njegov život s 27 godina mlađom partnericom Slovenkom Barbarom Vesel s kojom je 2020. godine dobio kćerkicu Antoniju.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/