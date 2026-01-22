FOTO Jeste li znali da je Aki Rahimovski imao kćer? O njoj nikada nije govorio iz jednog razloga

Još dok je bio dijete sa svojom obitelj preselio se u Skoplje, srce Sjeverne Makedonije. Ljubav prema glazbi bila mu je suđena od malih nogu, upravo zato što mu je otac bio profesor glazbe pa je gotovo uvijek bio okružen njome.
– Privatni život treba ostati privatan. Moja supruga nije tražila eksponirati se uz mene i zaista, svaki put kada se pojavimo na nekom događaju, fotografi znaju da se ona ne želi slikati, i ne slikaju nas. Često se dogodilo da u novinama izađe moja slika s drugom ženom, a ona mi kaže: "Otkad sam ja to postala plava?" Novac nije bitan. Najvažnija je obitelj. Kad primim svoje unuke, shvatim što je najvažnije na svijetu. Nisu to novci, to je obitelj – svojedobno je izjavio za srpski Blic pokojni Aki Rahimovski.
– Tata, tako nam je malo trebalo. Jedan zagrljaj, tvoj pogled. Ostaje mi utjeha što si mi rekao to jutro prije nego što si zauvijek zaspao... Jednom prilikom si rekao da je lako biti visok, ali da je teško biti veliki čovjek. Tvoje srce se razboljelo, ali je do zadnjeg trena kucalo i bilo veliko za sve ljude dobre volje. Hvala ti, tata, što si me naučio da je čovjek malen pod zvijezdama. Ajde begaj, tako si mi govorio. Begaj, tata, jer im je dosadno gore bez tebe. Samo da znaš, samo ti tata, i nitko kao ti. Volim te, tata – izjavila je neutješna Edina koja je bila u prisustvu svojeg supruga.