Thompson se oglasio o bespravnoj gradnji u Čavoglavama: 'Ispričavam se kiši, vjetru i rosi kojima sam oduzeo tih dvjestotinjak kvadrata'

Marko Perković Thompson oglasio se preko društvenih mreža nakon što su mediji objavili informacije da je u Čavoglavama bespravno gradio objekte, zbog čega je Državni inspektorat pokrenuo postupak. U svojoj reakciji pjevač priznaje pogrešku, ispričava se te poručuje da je spreman snositi posljedice. – Ma sve je dobro, ne brinite. Ja to rješenje nisam dobio, ali vjerojatno su mediji dobro obaviješteni – započeo je Thompson u izjavi, osvrnuvši se na rješenje o uklanjanju bespravno izgrađenih objekata. Kako navodi, riječ je o nadstrešnici i montažnom skladištu koje je koristio isključivo kao privremeno rješenje tijekom gradnje obiteljske kuće. – To su nadstrešnica i montažno skladište koje mi je bilo potrebno radi stvari, alata te da se radnici mogu skloniti od kiše i sunca. Svakako sam ga nakon završetka obiteljske kuće namjeravao razmontirati i skloniti, poručio je.

Dodaje i da su svi radovi zaustavljeni zbog teške obiteljske tragedije, zbog čega je, kako kaže, sve prolongirao na neodređeno vrijeme. – Plan mi je bio odavno završiti planiranu obiteljsku kuću, ali zbog obiteljske tragedije koja nam se dogodila, zaustavio sam sve radove, naveo je. Thompson otvoreno priznaje da je pogriješio i upućuje ispriku. – Istina je da sam pogriješio i ispričavam se svima koje sam doveo u tako neugodnu situaciju. Priznajem, zakon i pravila se moraju poštivati, poručio je, dodavši kako bi volio da se zakon jednako primjenjuje i kada su ugrožena njegova prava. – Volio bih doživjeti da se tako zakon primjenjuje i onda kada su moja prava ugrožena, da tada stane na moju stranu, ali na moju žalost kada me zakon treba štititi tada se ne provodi. No dobro... kaže jedna moja pjesma, 'Sve će nepravde jednom nestati, ostat će u pjesmi, u priči. Znaj da te ispod ovog neba narod tvoj ljubi, Domovina treba' Hvala svima, ovo me je potaklo da odmah krenem u izgradnju doma u Čavoglavama u kojima namjeravam živjeti ostatak svoga života, napisao je.

U nastavku izjave ironičnim i emotivnim tonom nabraja kome se sve ispričava, od mještana do prirode, poručujući da nikome nije nanesena stvarna šteta. – Ispričavam se pticama, vjevericama, zmijama i mravima što sam im oduzeo njihov komoditet i obećavam da ću im zasaditi duplo više grmlja, trave i šikare koja im je oduzeta. Ispričavam se kiši, vjetru a i rosi kojima sam oduzeo tih dvjestotinjak kvadrata da se spuste na to velebno prostranstvo. Ispričavam se suncu kojemu sam oduzeo pravo da baca sjaj i zrake na to mjesto, a i mjesecu jer sam mu zaklonio njegov zagarantirani prostor. Naglasio je i da je spreman snositi sve posljedice. – Spreman sam snositi sve posljedice, pa i one da me se zbog toga stavi na stup srama ili pošalje na robiju, rekao je.