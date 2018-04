'Mogu li posjetiti Schumachera? To ti neće donijeti ništa dobroga, vjeruj mi'

Brazilska legenda Formule 1 Rubens Barrichello (45) u emotivnom intervjuu za brazilski Globo otkrio je puno zanimljivih informacija. Prije svega otkrio je kako je imao tumor, ali da se uspio izvući, što smatra velikim čudom.

- Probudio sam se jednog jutra, krenuo se tuširati i odjednom u glavi osjetio snažnu, oštru bol. Imao sam osjećaj da će mi glava eksplodirati, pao sam na pod i tek nakon nekoliko minuta uspio sam pozvati suprugu Silvanu i zamoliti je da mi pomogne. Odmah sam shvatio da imam ozbiljan problem. Bila je to neizdrživa bol, a moj prijatelj liječnik odmah je znao da je situacija prilično ozbiljna, rekao je Barrichello te otkrio kako su mu liječnici rekli da se svega 14 posto pacijenata s takvom vrstom tumora uspije potpuno oporaviti.

Barrichello je progovorio i o svom velikom prijatelju Michaelu Schumacheru, momčadskom kolegi iz Ferrarija. Schumi je i dalje na kućnom liječenju nakon teške skijaške nesreće od koje je prošlo već više od četiri godine.

- Pokušao sam ga posjetiti, tražio sam više puta način da dođem do njega, ali bezuspješno. Tražio sam od njegove obitelji dopuštenje, ali su mi na do odgovorili: "Vjeruj nam, to neće donijeti ništa dobroga niti tebi niti njemu." tako da zapravo uopće nemam nikakve informacije o njegovu stanju, rekao je Barrichello.