VIDEO Kći Ive Sanadera direktorica je psihijatrijske poliklinike u Londonu, sad je gostovala na Sky Newsu

Dr. Bruna Sanader Vukadinović, kći bivšeg premijera Ive Sanadera, gostovala je u jutarnjoj emisiji Sky Newsa u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je govorila o poremećajima spavanja i ADHD-u (poremećaju hiperaktivnosti i deficita pažnje). Dr. Sanader Vukadinović pridružila se emisiji koju su vodili Anna Jones i Kamali Melbourne kako bi pružila stručni uvid u dva često nedovoljno dobro poznata i prepoznata područja mentalnog zdravlja: kronične poremećaje spavanja i ADHD u odraslih.

Tijekom intervjua, istaknula je koliko su poremećaji spavanja rasprostranjeni u Ujedinjenom Kraljevstvu, napominjući kako se često smatraju problemima u načinu života, a ne legitimnim medicinskim stanjima. Govorila je o nesanici, poremećajima cirkadijalnog ritma i dugoročnim posljedicama lošeg spavanja.

Objasnila je kako mnogi odrasli s ADHD-om doživljavaju trajne probleme s usnivanjem, ubrzanim mislima noću, nepravilnim obrascima spavanja i neosvježavajućim snom, a te poteškoće obično su prisutne mnogo prije nego što se postavi dijagnoza ADHD-a.

Fokusirala se na praktične, klinički utemeljene poruke, naglašavajući važnost pravilne procjene problema sa spavanjem i isključivanja temeljnijih poremećaja spavanja poput apneje u snu, sindroma nemirnih nogu, parasomnijskih poremećaja i poremećaja cirkadijalnog ritma. Potaknula je osobe s dugotrajnim problemima sa spavanjem ili one koji prepoznaju simptome odraslog ADHD-a da potraže stručnu pomoć.

Dr. Bruna Sanader Vukadinović konzultantica je psihijatrica s posebnim obrazovanjem iz medicine spavanja i poremećaja pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) u odraslih. Također je medicinska direktorica poliklinike Privatna psihijatrija u Londonu, a posjeduje široko iskustvo u radu, kako u NHS-u tako i u privatnim ustanovama. Njezin klinički rad temelji se na pristupu koji kombinira medicinsku stručnost s bihevioralnim i psihološkim metodama.

Poziv na nastup na Sky Newsu odražava njezinu poziciju pouzdane stručnjakinje u tom području te je u skladu s misijom povećanja javne svijesti o poremećajima spavanja i ADHD-u, smanjenja stigme i promicanja etičkog i učinkovitog liječenja, objavljeno je na stranicama poliklinike.