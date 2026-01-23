Naši Portali
Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
Uspjeh Dr. Brune Sanader Vukadinović

VIDEO Kći Ive Sanadera direktorica je psihijatrijske poliklinike u Londonu, sad je gostovala na Sky Newsu

Bruna Sanader
Foto: Screenshot
Autor
Karolina Lubina
23.01.2026.
u 15:21

Dr. Bruna Sanader Vukadinović konzultantica je psihijatrica s posebnim obrazovanjem iz medicine spavanja i poremećaja pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) u odraslih. Također je medicinska direktorica poliklinike Privatna psihijatrija u Londonu.

Dr. Bruna Sanader Vukadinović, kći bivšeg premijera Ive Sanadera, gostovala je u jutarnjoj emisiji Sky Newsa u Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje je govorila o poremećajima spavanja i ADHD-u (poremećaju hiperaktivnosti i deficita pažnje). Dr. Sanader Vukadinović pridružila se emisiji koju su vodili Anna Jones i Kamali Melbourne kako bi pružila stručni uvid u dva često nedovoljno dobro poznata i prepoznata područja mentalnog zdravlja: kronične poremećaje spavanja i ADHD u odraslih.

Tijekom intervjua, istaknula je koliko su poremećaji spavanja rasprostranjeni u Ujedinjenom Kraljevstvu, napominjući kako se često smatraju problemima u načinu života, a ne legitimnim medicinskim stanjima. Govorila je o nesanici, poremećajima cirkadijalnog ritma i dugoročnim posljedicama lošeg spavanja.

Objasnila je kako mnogi odrasli s ADHD-om doživljavaju trajne probleme s usnivanjem, ubrzanim mislima noću, nepravilnim obrascima spavanja i neosvježavajućim snom, a te poteškoće obično su prisutne mnogo prije nego što se postavi dijagnoza ADHD-a.

Fokusirala se na praktične, klinički utemeljene poruke, naglašavajući važnost pravilne procjene problema sa spavanjem i isključivanja temeljnijih poremećaja spavanja poput apneje u snu, sindroma nemirnih nogu, parasomnijskih poremećaja i poremećaja cirkadijalnog ritma. Potaknula je osobe s dugotrajnim problemima sa spavanjem ili one koji prepoznaju simptome odraslog ADHD-a da potraže stručnu pomoć. 

Dr. Bruna Sanader Vukadinović konzultantica je psihijatrica s posebnim obrazovanjem iz medicine spavanja i poremećaja pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) u odraslih. Također je medicinska direktorica poliklinike Privatna psihijatrija u Londonu, a posjeduje široko iskustvo u radu, kako u NHS-u tako i u privatnim ustanovama. Njezin klinički rad temelji se na pristupu koji kombinira medicinsku stručnost s bihevioralnim i psihološkim metodama.

Poziv na nastup na Sky Newsu odražava njezinu poziciju pouzdane stručnjakinje u tom području te je u skladu s misijom povećanja javne svijesti o poremećajima spavanja i ADHD-u, smanjenja stigme i promicanja etičkog i učinkovitog liječenja, objavljeno je na stranicama poliklinike.

Ključne riječi
Ivo Sanader Bruna Sanader

Avatar Kockasti
Kockasti
15:55 23.01.2026.

Bravo za Brunu!

Avatar bjelivrabac
bjelivrabac
16:37 23.01.2026.

Kekin "psihijatrica" će puknuti od ljubomore. Ne gine joj ADHD spavanja 🤣

LI
liberta
17:04 23.01.2026.

Kod nas uspiju samo oni koji studiraju 18 godina. Još bi bile i premijerke.

