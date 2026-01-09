Naši Portali
Prijavi grešku
Reli Dakar

Nasser Al Attiyah preuzeo vodstvo u ukupnom poretku

5ème étape du rallye Dakar 2026 autour d'Hail (Arabie Saoudite)
DPPI / PsnewZ / Bestimage/BESTIM
VL
Autor
Hina
09.01.2026.
u 17:23

Etapu od Haila do Rijada, sa 331 km brzinskih ispita, peterostruki pobjednik Dakarskog relija prešao je za 3 sata 38 minuta i 28 sekundi. Drugo mjesto osvojio višestruki svjetski prvak u reliju Francuz Sébastien Loeb (Dacia), koji je zaostao 2 minute i 58  sekundi, a treće mjesto pripalo Amerikancu Sethu Quinteru (Toyota).

Katranin Nasser Al Attiyah (Dacia) pobijedio je u šestoj etapi relija Dakar, te je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku u konkurenciji automobilista od Južnoafrikanca Henka Lategana (Toyota). 

Etapu od Haila do Rijada, sa 331 km brzinskih ispita, peterostruki pobjednik Dakarskog relija prešao je za 3 sata 38 minuta i 28 sekundi. Drugo mjesto osvojio višestruki svjetski prvak u reliju Francuz Sébastien Loeb (Dacia), koji je zaostao 2 minute i 58  sekundi, a treće mjesto pripalo Amerikancu Sethu Quinteru (Toyota). 

U ukupnom poretku Nasser Al Attiyah ima 6 minuta i 10 sekundi prednosti u odnosu na Južnoafrikanca Lategana, koji je u današnjoj etapi bio 12. Treću poziciju drži Španjolac Nani Roma (Ford), koji zaostaje 9 minuta i 13 sekundi. 

Kod motociklista šestu etapu je dobio Amerikanac Ricky Brabec (Honda), a vodstvo u ukupnom poretku, unatoč kazni od šest minuta, drži Australac Daniel Sanders (KTM). Brabec za njim zaostaje 45 sekundi u ukupnom poretku. 
