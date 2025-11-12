Naši Portali
NAJVEĆA ZVIJEZDA

Problemi za hrvatskog stručnjaka, najbolji igrač napao Savez BiH: 'Neka igraju predsjednik i ostali! Vrijeme je da odete'

FIBA EuroBasket 2025 - Round of 16 - Poland vs Bosnia and Herzegovina
INTS KALNINS/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
12.11.2025.
u 19:42

Lazić je bio jedan od najboljih igrača BiH na ovogodišnjem Eurobasketu. Prosjećno je ubacivao 7.8 poena i hvatao 2.8 skokova, a posebno se istaknuo u utakmici protiv Gruzije

Košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Aleksandar Lazić odlučio je kako neće biti dio reprezentacije za utakmice protiv Turske i Srbije koje ih očekuju u studenom javljaju tamošnji mediji. Njegov izostanak bio bi jak udarac za izbornika, hrvatskog stručnjaka Daria Gjergju, a o svemu se oglasio najbolji igrač Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić.

Košarkaš Utah Jazza na društvenim mrežama podijelio je svoje mišljenje o cijelom slučaju.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

- Jedan je Laza! Vjerojatno svi trebamo napraviti isto što i Lazo. To je jedini način da KSBiH konačno doživi promjene. Ako se ovako nastavi, neka onda igraju predsjednik i ostali iz saveza. Vrijeme je da odete jedan po jedan - napisao je Nurkić.

Lazić je bio jedan od najboljih igrača BiH na ovogodišnjem Eurobasketu. Prosjećno je ubacivao 7.8 poena i hvatao 2.8 skokova, a posebno se istaknuo u utakmici protiv Gruzije kada je ubacio 13 poena u pobjedi 84:76 kojom je BiH izborila drugi krug Eurobasketa nakon 32 godine čekanja.

Košarkaški BiH otvoreno traže promjene u savezu pa nije nemoguće da dođe do još otkazivanja. 27. studenog gostovat će kod Turske, a tri dana kasnije u Sarajevu će dočekati Srbiju.

