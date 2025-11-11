Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NBA

Otpušten čovjek koji je napravio najšokantniji transfer u povijesti košarke

Screenshot/X
VL
Autor
Hina
11.11.2025.
u 20:16

Dallas je 2024. predvođen Lukom Dončićem i Jalenom Brunsonom stigao do velikog finala doigravanja u kojem je izgubio od Boston Celticsa

Američka profesionalna košarkaška NBA momčad Dallas Mavericks otpustila je svog generalnog menadžera Nicu Harrisona, odgovornog za razmjenu u kojoj je slovenska superzvijezda Luka Dončić u veljači ove godine otišla iz Dallasa u Los Angeles Lakerse.

"Ova odluka odražava našu predanost izgradnji momčadi koja će konkurirati za osvajanje naslova prvaka, koja će donositi rezultate kako za naše igrače tako i za partnere, a najvažnije za naše navijače", objavio je vlasnik Mavsa Patrick Dumont u otvorenom pismu u kojem je naglasio kako je posljednjih nekoliko mjeseci bilo izrazito teško.

Dallas je 2024. predvođen Lukom Dončićem i Jalenom Brunsonom stigao do velikog finala doigravanja u kojem je izgubio od Boston Celticsa. Tog je ljeta Brunson napustio klub kao slobodan igrač i potpisao za New York Knickse, dok je u veljači ove godine košarkaški svijet ostao šokiran viješću o razmjeni igrača na relaciji Mavericks-Lakers u kojoj je Luka Dončić poslan u Lakerse u zamjenu za Anthonyja Davisa.

Harrison je odmah nakon te odluke postao omražen među navijačima Dallasa, njegova blijeda opravdanja kako je obavio spomenutu razmjenu jer Dončić nije bio u potpunosti fizički spreman te je sumnjao u njegovu posvećenost momčadi.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

Kako je odlazak Dončića iz Dallasa bila velika pogreška moglo se vidjeti već u završnici prošle sezone, bez Slovenca je momčad ostvarila omjer pobjeda i poraza 13-20 i nije se plasirala u doigravanje, a u novu je sezonu krenula s omjerom 3-8 iako je na ovogodišnjem draftu uz veliku dozu sreće dobio prvi "pick" i s njim uzeo iznimno talentiranog Coopera Flagga

Nakon ulaska u finale 2024. Harrison je potpisao višegodišnji ugovor s Dallasom, ali niti on ga nije spasio otkaza nakon skandalozne odluke o razmjeni Dončića.

Kao privremeni generalni menadžeri angažirani su bivši igrač Dallasa Michael Finley te dosadašnji pomoćnik generalnog menadžera Matt Riccardi.

Ključne riječi
košarka Transfer Dallas Mavericks Luka Dončić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja