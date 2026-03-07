Princ Albert naš je pokrovitelj, a i sam je višestruki olimpijac

Pernilla Wiberg (55), dvostruka olimpijska pobjednica i četverostruka svjetska prvakinja u alpskom skijanju, preuzela je dužnost predsjednice Svjetskog kluba olimpijaca (WOA). A da bi postala predsjednica asocijacije koja u svojoj bazi podataka ima više od 20 tisuća olimpijaca, pomogao joj je jedan hrvatski olimpijac. Riječ je o veslaču Igoru Boraski koji ističe:

– Na posljednjim izborima za Izvršni odbor svaki je kontinent dobio dvoje predstavnika. Ja sam izabran kao muški predstavnik Europe, dok je za žensku predstavnicu izabrana Grkinja Stavroula Kozompoli. S obzirom na to da se Pernilla kandidirala za predsjednicu, a dobro se poznajemo na temelju dugogodišnjeg rada u Svjetskom klubu olimpijaca, ona me predložila za dopredsjednika s Rozom Rakotozafy iz Madagaskara. Zacijelo mi je svojevrsnu prednost donijelo to što sam nastupio i na ljetnim i na zimskim olimpijskim igrama pa sam imao poveznicu s više olimpijaca odnosno glasača.

Na OI u četvercu i četverosjedu

Na ljetnim je Igrama Igor bio član brončanog olimpijskog osmerca iz Sydneya te četveraca u Atlanti i Ateni, a na zimskim je bio član hrvatskog četverosjeda u bobu. Od tada datira i njegovo poznanstvo s princom Albertom II. od Monaka.

– Princ Albert je peterostruki olimpijac, i to pilot monegaškog dvosjeda i četverosjeda. Nastupao je u Calgaryju, Albertvilleu, Lillehammeru, Naganu i Salt Lake Cityju, ujedno i svojim posljednjim Igrama. A tri puta je na otvaranjima Igara nosio zastavu svoje zemlje.

Osim što je predsjednik monegaškog Saveza za bob, skeleton i sanjkanje, pa je tako bio i stručni sukomentator prijenosa za francusku nacionalnu televiziju, princ Albert je sklon i veslačkom sportu. A Boraska pojašnjava i tu vezu:

– Njegov djed s majčine strane, a majka mu je slavna glumica Grace Kelly, bio je Jack Kelly, trostruki olimpijski pobjednik u veslanju s Igara održanih 1920. u Antwerpenu i 1924. u Parizu. I zato on i jest sponzor već tradicionalne regate obalnog veslanja u Monaku, nazvane Challenge Prince Albert II. Isto tako, pokrovitelj je Svjetskog kluba olimpijaca pa bi se naš sljedeći forum trebao održati upravo u Monte Carlu u svibnju ove godine.

Nakon Petera Montgomeryja, Pala Schmitta, Dicka Fosburyja i Joela Bouzoua, Pernilla je prva žena na čelnom mjestu svjetske asocijacije olimpijaca.

– Pernilla je profesionalna, ali vrlo srdačna osoba. S obitelji živi u Monaku, ali ima i biznis u Švedskoj, ima hotel na jednom od tamošnjih skijališta. Često komentira utrke alpskog skijanja za švedsku televiziju. Bila je jako uključena u rad Svjetskog kluba olimpijaca no kako, nakon dva mandata, više nije mogla biti članica Izvršnog odbora jer tako nalaže naš statut, kandidirala se za predsjednicu, a na toj poziciji može ostati tri mandata.

Svjetski klub olimpijaca uživa snažnu podršku Međunarodnog olimpijskog odbora.

– S obzirom na to da nas podržava i financira MOO, predsjednica Kirsty Coventry predložit će još četiri člana pa će nas ukupno biti 17. Imamo dosta dobrih programa kao što su projekti za klubove olimpijaca diljem svijeta, plaćene školarine za olimpijce na nekoliko svjetskih sveučilišta, a jedan od programa je i "Kuća olimpijaca", mjesto druženja na aktualnim Olimpijskim igrama. Za vrijeme nedavnih Zimskim olimpijskih igara u Milanu i Cortini imali smo i svoj party u slovenskoj kući.

Kazat će Boraska da nemaju olimpijci u svim zemljama kvalitetan odnos s nacionalnim olimpijskim odborom kao što je to slučaj u Hrvatskoj.

– U svijetu je više od 200 nacionalnih olimpijskih odbora, a samo 106 zemalja ima nacionalni klub olimpijaca. Hrvatski klub olimpijaca ima odličan odnos s HOO-om preko kojeg ide cjelokupno naše financiranje. U nekim državama to ipak nije tako. Kolege iz nekih zemalja znaju mi se požaliti da sa svojim nacionalnim olimpijskim odborom ne žele imati posla jer su na njihovu čelu ljudi koji iz nekih razloga nemaju dobar odnos sa svojim olimpijcima.

Procjena je da ovog časa u svijetu ima oko 100 tisuća živućih olimpijaca, a Boraska je imao priliku družiti se s nekima od najslavnijih.

– Kad sam imenovan za dopredsjednika Svjetskog kluba olimpijaca, osim mojih veslačkih kolega, legendi i prijatelja Iztoka Čopa (SLO) i Jamesa Tomkinsa (AUS) – koji su ujedno predsjednici svojih klubova olimpijaca – među prvima mi je čestitao i bivši svjetski rekorder u troskoku Willie Banks (USA). U OLY Houseu na Olimpijskim igrama u u Parizu 2024. imao sam prilike upoznati Edwina Mosesa, američkog preponaša na 400 metara koji je u desetogodišnjem razdoblju bez poraza osvojio 107 utrka.

A u Parizu ga se posebno dojmila tad najstarija slovenska olimpijka.

– "Kuću olimpijaca" u Parizu imali smo na povijesnoj lokaciji zvanoj Caisse d'Espargne. Riječ je o zaštićenom kulturnom dobru, a u sklopu kojega smo imali i vrt. Gotovo svaki dan dolazila nam je 94-godišnja Ruža Vojsk, gimnastičarka koja je nastupala 1948. na Igrama u Londonu, a već desetljećima živi u New Yorku. Ona je naprosto uživala biti među olimpijcima.

I sam 55-godišnji Boraska primjer je vitalnosti. Naime, s 51 godinom nastupio je na Prvenstvu Hrvatske, tada kao član osmerca zagrebačke Mladosti, a sada se bavi obalnim veslanjem.

– Svakako planiram nastupiti na Svjetskom prvenstvu u kineskom Qingdau. Uostalom, to je grad u kojem sam četiri i pol mjeseca radio s njihovim osmercem, pripremajući ga za Nacionalne igre koje smo na kraju i osvojili. Inače, Kinezi već sve svoje nacionalne utrke veslaju na stazi koja je 500 metara kraća od standardne, kako bi se što bolje pripremili za utrke na Olimpijskim igrama u Los Angelesu.

Kako je uopće došlo do skraćivanja olimpijske staze s 2000 na 1500 metara i u kojoj će mjeri to odgovarati Sinkovićima?

– Napravljen je svojevrsni presedan jer se htjelo da se utrka održi u Long Beachu, na stazi na kojoj se veslalo i na Igrama 1932. Kako se ona nije mogla produžiti, jer tamo sada ide cesta, domaćinu se učinilo da je taj ustupak rješenje. A on je u korelaciji sa željom svjetske federacije da utrke budu što intenzivnije i što uzbudljivije, a kada je staza kraća, veća je i mogućnost iznenađenja. Po nekoj biološkoj logici, Sinkovićima to ne bi trebalo odgovarati jer vam s godinama opadaju eksplozivnost i snaga a povećava se izdržljivost. Dakle, njima bi više odgovarala standardna dužina, no oni su atipični fenomeni koji se već sada za te nove okolnosti, vjerujem, pripremaju – zaključio je Boraska.