PREDSJDNIK LOKOMOTIVE

Šikić bez dlake na jeziku o odnosima u hrvatskom nogometu: 'Boban me ne doživljava, a da nema Hajduka...'

Prag: VIP tribina tijekom susreta Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
07.03.2026.
u 14:33

Meni je nogomet pozitiva, sport je pozitiva. U sportu nema prostora za negativu, iako ja svakome u lice kažem što ga ide

Predsjednik zagrebačke Lokomotive Božidar Šikić najnoviji je gost emisije Sport nedjeljom koja će se sutra od 10:35 emitirati na kanalu MAXSporta. U žarištu razgovora bio je odnos zagrebačkih klubova Dinama i Lokomotive. Nekada su funkcionirali kao sestrinjski klubovi, no danas je taj odnos gotovo pa nepostojeći tvrdi Šikić.

- Odnos je zatamnjen. Iako ja uvijek imam isti odnos. Međutim, Dinamo smatra da ne treba surađivati s Lokomotivom ili smatra da to nije dobro. Ja ne vidim razlog, mislim da je Lokomotiva, uz to što je sebi radila, napravila puno i za Dinamo i za hrvatski nogomet - rekao je Šikić pa objasnio što misli zašto je tomu tako:

- Razlog? Zvonimir Boban možda mene osobno ne doživljava. Ili me ne želi doživjeti. Ali ne znam zbog čega.

Dodao je i kako je Hajduk vrlo važan faktor u hrvatskom nogometu:

- Da nema Hajduka, naš je nogomet pust. Hajduk nam donosi gledatelje - rekao je pa dodao kako mu ne smeta što stadion na Lokomotivinim domaćim utakmicama pretežito pune gostujući navijači:

- I nema veze, neka mi napuni stadion. Prema tome, meni je nogomet pozitiva, sport je pozitiva. U sportu nema prostora za negativu, iako ja svakome u lice kažem što ga ide.
Hajduk Dinamo Božidar Šikić sport nedjeljom NK Lokomotiva

