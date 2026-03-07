Utrke na Sljemenu možda više nikad neće biti, problem su nezainteresiranost zagrebačke vlasti i globalno zatopljenje

Danas i sutra u 10 sati u Kranjskoj Gori voze se muške utrke Svjetskog kupa pa slovenski domaćini očekuju i veći broj hrvatskih navijača. U to ime su, već drugu godinu zaredom, organizirali presicu u Zagrebu svjesni da je to najbliža destinacija hrvatskim navijačima za gledati utrke Svjetskog kupa uživo.

Nekad su se one održavale na brdu ponad Zagreba, no ta sjećanja već polako blijede uz dojam da te utrke, uz nezainteresiranost zagrebačke gradske vlasti plus trend globalnog zatopljenja, možda više nikad na Sljemenu neće niti biti. Da će ona ostati samo lijepi podsjetnik na vremena kada je jedna zagrebačka obitelj (Kostelići) predstavljala silu za sebe, veću i od nekih zemalja s velikom tradicijom zimskih sportova.

Naši nisu konkurentni

Koliko će hrvatskih navijača doći na Podkoren istinu je teško reći no u broj kojem se slovenski organizatori nadaju teško je vjerovati jer naši skijaši ove sezone nisu konkurentni. U subotu se vozi veleslalom a naš najbolji, i jedini, veleslalomaš Filip Zubčić zauzima 20. mjesto i kao takav ne mora strahovati da neće proći na završnicu Svjetskog kupa ali i teško da može snivati svoje drugo ovosezonsko postolje. Doduše, sa Zubom se nikad ne zna. On je kada baciti se na glavu, sjuriti se na sve ili ništa, pa i ugodno iznenaditi.

Filipov najbolji veleslalomski rezultat u Kranjskoj Gori je onaj od prije pet godina kada je bio šesti a u međuvremenu je bio jednom deveti ali i dvanaesti i trinaesti.

- Ne opterećujem se ovim nastupom. Bitno je da sam svjež i odmoran a kao takav uvijek mogu iznenaditi - kazat će Filip koji je nastupiti i u nedjeljnoj slalomskoj utrci u kojoj disciplini mu je najbolji plasman na Podkorenu 12. mjesto.

A kada pak ukucate ime Samuel Kolega i potražite povijest njegovih nastupa na Pokalu Vitranc onda ćete od 2016. pa do danas naći da se ili nije kvalificirao za drugu vožnju ili istu nije završio.

- Ja baš nemam najbolji odnos s Kranjskom Gorom. Nemam se s čime pohvaliti no to mi je motivacija da taj loš niz prekinem jer to je praktički domaći teren jer nigdje nemam toliko treninga u nogama kao u tom slovenskom skijalištu.

A za Samija je itekako važno da osvoji jer sjedi na rubnom mjestu za nastup na završnici Svjetskog kupa u norveškom Hafjellu. Naime, ondje pravo ima nastupiti 25 najbolje plasiranih slalomaša a Kolega je trenutačno 25. Znači, ne smije dopustiti da ga prestignu prvi pratitelji Švicarac Iten i Austrijanac Schwarz koji zaostaju 11 odnosno 12 bodova.

Kolega prvak Hrvatske

Inače, Kolega je osvojio naslov najboljeg slalomaša na ovotjednom Prvenstvu Hrvatske na Platku što mu je tek djelomično izbrisalo gorak dojam slabog olimpijskog nastupa. Štoviše, u Bormiju se činilo da je on hrvatski predstavnik koji je bio najviše pogođen neuspjehom.

- Nije mi to teško palo zato što su to Olimpijske igre i što su svake četiri godine već zato što mi je taj dan sve odgovaralo a nisam iskoristio odgovarajuće mi uvjete. A i olimpijska utrka, baš kao i ona na Svjetskom prvenstvu, lakša je od onih iz Svjetskog kupa jer na ZOI nema po osam Austrijanaca, Švicaraca ili pak Talijana već su samo po četvorica.

A zacijelo ga je zasvrbjelo i to što je sljedeća olimpijska prilika tek za četiri godine.

- Meni to u glavi nije tako jer pehari i medalje svugdje se dijele. Od Olimpijskih igara meni su veći doživljaji svakogodišnji klasici u Wengenu, Kitzbühelu ili pak Schladmingu - ističe Kolega kojem će društvo u nedjelju osim Zubčića, činiti i Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić.