Evo koliko je Zubčić zaradio u Kranjskoj Gori: Pobjednik kući odnio bogatstvo

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo je 21. mjesto u veleslalomu koji se danas vozio u Kranjskoj Gori. To mu je donijelo novih deset bodova te je trenutačno 19. u poretku najboljih veleslalomaša svijeta i osigurao je nastup na završnici Svjetskog kupa. Za pobjednikom Lucasom Pinheirom-Braathenom zaostao je dvije sekunde i 76 stotinki.
Zubčić si je osvim plasmanom osigurao zaradu od 1 339 eura koliko će dobiti i Talijan Filippo della Vite. Njih dvojica imali su identičan zaostatak te su podijelili 21. mjesto.Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi
Braathenu je ovo bila prva veleslalomska pobjeda ove sezone, isključujući Olimpijske igre, te je za nju dobio velikih 54 709 eura. Drugi je završio Švicarac Loic Meillard i kući odnio 25 608 eura, dok je treći Austrijanac Stefan Brennsteiner zaradio 13 968 eura.
U poretku veleslalomaša vodeći je Švicarac Marco Odermatt koji je danas završio peti. Najbolji skijaš današnjice ima 48 bodova prednosti pred Pinheirom-Braathenom, a treći Meillard zaostaje 89 bodova.