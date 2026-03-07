Evo koliko je Zubčić zaradio u Kranjskoj Gori: Pobjednik kući odnio bogatstvo

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo je 21. mjesto u veleslalomu koji se danas vozio u Kranjskoj Gori. To mu je donijelo novih deset bodova te je trenutačno 19. u poretku najboljih veleslalomaša svijeta i osigurao je nastup na završnici Svjetskog kupa. Za pobjednikom Lucasom Pinheirom-Braathenom zaostao je dvije sekunde i 76 stotinki.

Zubčić si je osvim plasmanom osigurao zaradu od 1 339 eura koliko će dobiti i Talijan Filippo della Vite. Njih dvojica imali su identičan zaostatak te su podijelili 21. mjesto.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Braathenu je ovo bila prva veleslalomska pobjeda ove sezone, isključujući Olimpijske igre, te je za nju dobio velikih 54 709 eura. Drugi je završio Švicarac Loic Meillard i kući odnio 25 608 eura, dok je treći Austrijanac Stefan Brennsteiner zaradio 13 968 eura.

U poretku veleslalomaša vodeći je Švicarac Marco Odermatt koji je danas završio peti. Najbolji skijaš današnjice ima 48 bodova prednosti pred Pinheirom-Braathenom, a treći Meillard zaostaje 89 bodova.