Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KRANJSKA GORA

Zubčić solidnom drugom vožnjom popravio loš plasman iz prve, pobijedio Braathen

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Giant Slalom
Borut Zivulovic/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.03.2026.
u 13:54

U poretku skijaša u veleslalomu prvi je Švicarac Marco Odermatt, danas peti, s 495 bodova, no Pinheiro Braathen mu se opasno približio, ima samo 48 bodova manje uoči završnice Svjetskog kupa

Olimpijski pobjednik Lucas Pinheiro Braathen koji nastupa pod brazilskom zastavom, pobjednik je veleslaloma kojeg su skijaši u subotu vozili za Svjetski kup u Kranjskoj Gori, dok je hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo 21. mjesto

Braathen, koji je i u prvoj vožnji bio najbrži, pobijedio s 54 stotinke ispred Švicarca Loica Meillarda (2:12.49) i 80 stotinki ispred Austrijanca Stefana Brennsteinera (2:12.75). Zubčić je popravio plasman zahvaljujući puno boljoj drugoj vožnji i na kraju je utrku završio kao 21. sa 2,76 sekundi sporijim vremenom od pobjednika (2:14.71). 

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

Ovo je Braathenova sedma pobjeda u Svjetskom kupu, treća u veleslalomu i druga ove zime nakon slaloma u Leviju u studenom.

U poretku skijaša u veleslalomu prvi je Švicarac Marco Odermatt, danas peti, s 495 bodova, no Pinheiro Braathen mu se opasno približio, ima samo 48 bodova manje uoči završnice Svjetskog kupa. Treći je Meillard sa 406 bodova. Zubčić je 19, s 111 bodom što znači da će nastupiti na završnici u Norveškoj. Odermatt je prvi i ukupnom poretku s 1530 bodova, drugi je Pinheiro Braathen s898 bodova, a treći Meillard sa 763 boda, Zubčić je 39. i ima 165 bodova. 

Skijaši u nedjelju voze slalom u Kranjskoj Gori, a osim Zubčića tamo će nastupiti i Istok Rodeš, Samuel Kolega i Tvrtko Ljutić.
Ključne riječi
Lucas Pinheiro Braathen Filip Zubčić Kranjska Gora

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!