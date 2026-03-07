Zubčić solidnom drugom vožnjom popravio loš plasman iz prve, pobijedio Braathen

Olimpijski pobjednik Lucas Pinheiro Braathen koji nastupa pod brazilskom zastavom, pobjednik je veleslaloma kojeg su skijaši u subotu vozili za Svjetski kup u Kranjskoj Gori, dok je hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo 21. mjesto

Braathen, koji je i u prvoj vožnji bio najbrži, pobijedio s 54 stotinke ispred Švicarca Loica Meillarda (2:12.49) i 80 stotinki ispred Austrijanca Stefana Brennsteinera (2:12.75). Zubčić je popravio plasman zahvaljujući puno boljoj drugoj vožnji i na kraju je utrku završio kao 21. sa 2,76 sekundi sporijim vremenom od pobjednika (2:14.71).

Ovo je Braathenova sedma pobjeda u Svjetskom kupu, treća u veleslalomu i druga ove zime nakon slaloma u Leviju u studenom.

U poretku skijaša u veleslalomu prvi je Švicarac Marco Odermatt, danas peti, s 495 bodova, no Pinheiro Braathen mu se opasno približio, ima samo 48 bodova manje uoči završnice Svjetskog kupa. Treći je Meillard sa 406 bodova. Zubčić je 19, s 111 bodom što znači da će nastupiti na završnici u Norveškoj. Odermatt je prvi i ukupnom poretku s 1530 bodova, drugi je Pinheiro Braathen s898 bodova, a treći Meillard sa 763 boda, Zubčić je 39. i ima 165 bodova.

Skijaši u nedjelju voze slalom u Kranjskoj Gori, a osim Zubčića tamo će nastupiti i Istok Rodeš, Samuel Kolega i Tvrtko Ljutić.