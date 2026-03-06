Naši Portali
Pljušte kazne

VAR sudac s Rujevice prošao je puno gore od glavnog suca Kolarića

Šibenik: HNK Šibenik i HNK Rijeka sastali se u utakmici 16. kola Prve HNL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
06.03.2026.
u 19:21

Šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec objavio je kako je Kolarić napravio pet velikih pogrešakapa je završio 'na hlađenju', ali još je gore prošao VAR sudac na kojeg je već bilo puno prigovora

Hrvatski suci ne briljiraju, ma daleko od toga, gotovo svako kolo nosi rasprave i dvojbe oko djelitelja 'pravde'. Sad je najviše priče bilo oko suđenja Patrika Kolarića u kup susretu Rijeke i Dinama i jedino oko čga nema dvojbe je da je suđenje navodno najtalentiranijeg našeg suca bilo - grozno.

Šef hrvatskih sudaca Bertrand Layec objavio je kako je Kolarić napravio pet velikih pogrešaka. Čini se da je zbog toga sada završio 'na hlađenju', trebao je suditi ovog vikenda u drugoligaškom susretu Jaruna i Croatije iz Zmijavaca, ali je 'nestao' s popisa službenih osoba. 

On će se vjerojatno ubrzo vratiti na popis onih koji će suditi iako mu baš i neće davati nekakve ključne utakmice. No, tako brzo suđenju se neće vratiti Ivan Matić, VAR sudac. Kako saznaju Sportske novosti, Domagoj Vučkov kao glavni zaduženi za VAR suce do kraja sezone ne planira koristiti Matića za VAR.

Oko Matića je i dosad bilo puno spora, jako puno prigovora je bilo na njegova viđenja i reakcije iz VAR sobe, a tamo je završio jer se baš nije iskazao kao sudac na travnjaku.
Ključne riječi
Patrik Kolarić HNL Dinamo Rijeka Hajduk

Komentara 1

Pogledaj Sve
GO
Goldstadt
19:35 06.03.2026.

suđenja Patrika Kolarića u kup susretu Rijeke i Dinama!! Bravoooooo kandidatu za pulicera !!

