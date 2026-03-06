Ekstremni preokret temperatura u Europi: Stiže toplo vrijeme na sjever, hladno na jug?

Započeo je veliki događaj stratosferskog zagrijavanja, pri čemu je došlo do potpune promjene vjetrova i podjele polarnog vrtloga. Ova pojava već utječe na vremenske prognoze, a posebice u Europi, gdje se očekuju neuobičajeno topli i hladni zračni tokovi u nadolazećim tjednima. Polarni vrtlog je široka zimska cirkulacija u sjevernoj hemisferi koja "zarobljava" hladni zrak na polovima. Kad je stabilan, hladan zrak ostaje na Arktiku, a Europa i SAD imaju blaže uvjete. No kada se polarni vrtlog poremeti, primjerice zbog stratosferskog zagrijavanja, hladan zrak iz Arktika može se spustiti prema srednjim širinama.

Trenutačno stratosfersko zagrijavanje stvorilo je snažnu anti-ciklonsku zonu nad polom, koja je podijelila polarni vrtlog na dvije odvojene jezgre. U Europi to znači formiranje visokog tlaka, što donosi neuobičajeno toplo vrijeme u sjevernim i središnjim dijelovima kontinenta, dok južniji i jugozapadni dijelovi ostaju pod utjecajem nižeg tlaka i umjerenije hladnijih zračnih masa. Prognoze za sredinu i kraj ožujka pokazuju nastavak ovog "split" obrasca polarnog vrtloga. Dok se jezgra vrtloga spušta prema Kanadi i Sjeveroistočnom Atlantiku, Europa će iskusiti kombinaciju toplijeg sjevernog i sjeveroistočnog zraka te hladnijeg južnog i jugozapadnog toka. Rezultat je nastavak neobične vremenske podjele s neuobičajeno toplim uvjetima na sjeveru i sjeveroistoku te hladnijim ili prosječnim temperaturama na jugozapadu i srednjem dijelu kontinenta, piše Severe Weather Europe.

Ova stratosferska dinamika također pojačava zapadni i sjeverozapadni protok zraka preko Atlantskog oceana, što dodatno utječe na vremenske uvjete u zapadnoj i središnjoj Europi, dok se topliji zrak zadržava u sjevernim dijelovima kontinenta. Dakle Europu u idućim tjednima očekuje neuobičajena vremenska podjela: sjeverni i sjeveroistočni dijelovi kontinenta mogu računati na toplije proljetne uvjete, dok jug i jugozapad ostaju pod utjecajem hladnijih zračnih masa. Ovakva pojava rane proljetne podjele polarnog vrtloga rijetka je i izaziva velike razlike u temperaturama unutar kontinenta.

Polarni vrtlog naziv je za zimsku cirkulaciju nad sjevernom polutkom. Dijeli se na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Polarni vrtlog prolazi kroz oba sloja, ali s različitom snagom, oblikom i utjecajima. Jak polarni vrtlog može zadržati hladniji zrak u polarnim regijama, sprečavajući njegovo kretanje. To obično stvara blaže uvjete za veći dio Sjedinjenih Država, Europe i drugih područja srednje širine. Slabi polarni vrtlog, s druge strane, donosi hladno vrijeme. Sam poremećaj obično nastaje zbog porasta tlaka i temperature u stratosferi, odnosno stratosferskog zagrijavanja.