FOTO 'Mogla je barem skratiti nokte': Kate Middleton izula cipele i izazvala brojne komentare

Princeza od Walesa Kate Middleton ponovno se našla u središtu pozornosti. Naime, princeza je u četvrtak boravila u Leicesteru, gdje je posjetila The Aakash Odedra Company - organizaciju koja tjedno okuplja oko tisuću sudionika na plesnim programima. Budući da se ovoga tjedna obilježava Holi, indijski festival boja, ljubavi i proljeća, pridružila se plesačima u izvedbi bollywoodskog plesa. Kao i svi ostali sudionici, morala je skinuti cipele prije ulaska u dvoranu.

Kao i gotovo svaki njezin javni nastup, i ovaj je potez privukao veliku pozornost, a fotografije njezinih stopala u krupnom planu brzo su se proširile društvenim mrežama. Brojni korisnici iskoristili su ih kao povod za kritike, a najčešći su komentari bili da princezi hitno treba pedikura. "Kate Middleton, buduća kraljica Engleske, ima stopala kao kokoš", "Je li ovo AI? Kako jedna princeza može imati ovakva stopala?", "Mogla je barem skratiti nokte", samo su neke od reakcija koje su se nizale.

Foto: Profimedia

Dok su jedni kritizirali, drugi su primijetili detalj koji je potvrdio nešto sasvim drugo. Na fotografijama se jasno vidjelo da princeza od Walesa i dalje nosi najlonske čarape. Time su opovrgnuta nagađanja da ih je prestala nositi nakon smrti kraljice Elizabete, kojoj je nošenje najlonki bilo jedno od ustaljenih pravila odijevanja u javnosti.

Podsjetimo, tijekom nedavnog službenog posjeta Powysu u Walesu, princeza od Walesa ponovno je pokazala svoju pristupačnost i toplinu u interakciji s okupljenim mnoštvom. U jednom trenutku, kako je zabilježeno u videu koji je objavio popularni HELLO! Magazine, jedan joj je obožavatelj prišao i zamolio je za autogram. Princeza ga je s osmijehom ljubazno odbila, objasnivši mu situaciju jednostavnim riječima: "Ne mogu to potpisati, jako mi je žao."

Umjesto potpisa, ponudila mu je stisak ruke i srdačan zagrljaj, gestu koju je obožavatelj s oduševljenjem prihvatio. Ovaj trenutak brzo je postao viralan, a u opisu objave pojašnjena je pozadina ove odluke. Naime, članovi kraljevske obitelji ne smiju davati autograme zbog dugogodišnjeg pravila koje je na snazi kako bi se spriječila mogućnost krivotvorenja njihovih potpisa. Potpis člana kraljevske obitelji mogao bi se zloupotrijebiti na službenim dokumentima ili prodati po visokoj cijeni, stoga je ovo sigurnosna mjera koje se svi strogo pridržavaju.