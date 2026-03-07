Naši Portali
SPUST

Pirovano stigla do druge pobjede u dva dana: Zaoštrila se borba za Veliki kristalni globus

Alpine Skiing - Women's Super-G
ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.03.2026.
u 14:21

U ukupnom poretku prva je Amerikanka Mikaela Shiffrin koja ne vozi brze discipline s 1133 bodova, a Aicher, koja je danas bila 12., sada ima 117 bodova manje

Talijanka Laura Pirovano pobijedila je u subotu, drugi dan zaredom, u spustu kojeg su skijašice vozile za Svjetski kup u Val Di Fassi.

Pirovano je, nakon što je pobijedila u spustu i u petak, u subotu slavila s vremenom 1:20.91, drugo je mjesto zauzela Austrijanka Cornelia Huetter sa samo stotinkom zaostatka (1:20.92) , a treće Švicarka Corinne Suter s pet stotinki zaostatka (1:20.96).

U poretku skijašica u spustu Pirovani je skočila s trećeg na prvo mjesto i nakon današnje pobjede ima 436 bodova. Druga je Njemica Emma Eicher s 410 bodova, dok je na treće mjesto pala Amerikanka Lindsey Vonn koja se ne natječe otkako je na Zimskim olimpijskim igrama u utrci spusta pala i teško se ozlijedila.

U ukupnom poretku prva je Amerikanka Mikaela Shiffrin koja ne vozi brze discipline s 1133 bodova, a Aicher, koja je danas bila 12., sada ima 117 bodova manje (1016) prije superveleslaloma kojim se u nedjelju završava etapa u Val di Fassi. Treća je Švicarka Camille Rast s 963 bodova.
