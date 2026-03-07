Naši Portali
KRANJSKA GORA

Pinheiro-Braathen vodeći nakon prve vožnje, slab nastup Zubčića

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Giant Slalom
Borut Zivulovic/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.03.2026.
u 11:16

Zubčić je na samom početku vožnje napravio pogrešku, ali uspio se vratiti i odvoziti do cilja i na kraju je zauzeo 27. mjesto s vremenom 1:13.14

Lucas Pinheiro Braathen, koji nastupa pod brazilskom zastavom, najbrži je nakon prve vožnje veleslaloma kojeg skijaši voze u subotu za Svjetski kup u Kranjskoj Gori, dok je hrvatski skijaš Filip Zubčić 27.  

Braathen je s vremenom 1:10.36 bio najbrži nakon prve vožnje, a drugoplasirani Austrijanac Stefan Brennsteiner je bio 14 stotinki sporiji (1:10.50). Švicarac Loic Meillard zauzeo je treće mjesto s 35 stotinki zaostatka za Braathenom.

Zubčić je na samom početku vožnje napravio pogrešku, ali uspio se vratiti i odvoziti do cilja i na kraju je zauzeo 27. mjesto s vremenom 1:13.14 i 2,78 sekundi zaostatka za brazilskim skijašem. Vodeći u ukupnom poretku Švicarac Mraco Odermatt je nakon prve vožnje peti.

Druga je vožnja na rasporedu u 12.30 sati. 
Ključne riječi
Veleslalom Kranjska Gora Filip Zubčić Lucas Pinheiro Braathen

