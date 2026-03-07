UŽIVO Novi veliki udari na Teheran, eksplozije odjekivale Tel Avivom; Iran zaprijetio Europi: 'Postajete legitimna meta'

Tijek događaja:

7.00: Obama: "žanju nezamislive plodove"

6.40: Novi veliki udari na Teheran

6.30: Iranski veleposlanik o izboru novog vođe

Osmoga dana američko-izraelskog napada, u subotu rano ujutro pokrenut je novi val udara na glavni grad Irana Teheran, a izraelska vojska objavila je kako je to bio odgovor na slanje iranskih projektila prema Izraelu.

8.40: Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su dovršile „dodatni val zračnih udara“ usmjeren na infrastrukturu iranskog režima. U operaciji je, prema njihovim navodima, sudjelovalo više od 80 borbenih zrakoplova izraelskog ratnog zrakoplovstva. IDF tvrdi da su tijekom napada pogođene brojne vojne lokacije, među kojima i glavno vojno sveučilište Iranske revolucionarne garde – Imam Hossein University, koje se, kako navode, koristi za obuku časnika IRGC-a.

Uz to, izraelska vojska navodi da je pogodila i skladište raketne jedinice iranske vojske, kao i podzemni objekt za balističke projektile, u kojem je u trenutku napada djelovalo stotine pripadnika režimskih snaga, prenosi BBC.

8.34: Zakoplovna kompanija Emirates tvrdi da su svi letovi do i iz Dubaija obustavljeni do daljnjega. U objavi na X, zrakoplovna tvrtka savjetuje putnicima da ne idu u zračnu luku. "Sigurnost naših putnika i posade nam je najveći prioritet i neće biti ugrožena", kaže u Emirates.Emirates je obavljao ograničene letove iz Dubaija i Abu Dhabija kroz sigurne zračne koridore.

8.20: Zemlje članice Europske unije koje se pridruže napadima SAD-a i Izraela na Iran postaju "legitimne mete" Irana, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Madžid Taht-Ravanči u petak. Bilo koja zemlja koja se pridruži agresiji protiv Irana, pridruži se Americi i Izraelu u agresiji protiv Irana, definitivno će također postati legitimna meta Iranu za odmazdu", rekao je Taht-Ravanči u intervjuu televiziji France 24.

Dok su neke EU zemlje poput Francuske, Grčke i Italije poslale svoje ratne brodove prema Bliskom Istoku, većina visokih dužnosnika EU-a osudila je iranske napade u regiji a članice su uglavnom pozvale na okončanje sukoba te diplomatsko rješenje. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u petak da Berlin radi s partnerima da pronađe pristup da se okončaju borbe s Iranom, dodavši da njegova zemlja dijeli ciljeve Sjedinjenih Država i Izraela. Najžešći kritičar američko-izraelske intervencije je španjolski premijer Pedro Sanchez je Sanchez koji je više puta osudio bombardiranje Irana, nazvavši ga nepromišljenim i nezakonitim te je zabranio korištenje američkih zrakoplova iz pomorskih i zračnih baza u južnoj Španjolskoj za napad na Teheran.

8.00: U američko-izraelskim napadima ubijena su najmanje 1332 iranska civila a ranjene su tisuće ljudi, prema riječima iranskog veleposlanika pri UN-u Amira Saeida Iravanija. U iranskim napadima u Izraelu je ubijeno 11 ljudi. Također je poginulo šest američkih vojnika. U subotu rano ujutro viđene su rakete kako lete prema Izraelu, a izraelska vojska je izjavila da je identificirala projektile lansirane iz Irana prema Izraelu. Eksplozije su se mogle čuti dok se izraelska obrana aktivirala kako bi oborila nadolazeću iransku vatru.

Ubrzo nakon baražne vatre, izraelska vojska je izjavila da je započela val napada usmjerenih na infrastrukturu u glavnom gradu Teheranu. Izrael je također napao susjedni Libanon, gdje je, kako je rekao, pogađao iranske i Hezbolahove ciljeve. Teheranska zračna luka Mehrabad je pogođena, izvijestila je poluslužbena novinska agencija Tasnim. Slijetanja su nastavljena u međunarodnoj zračnoj luci Dubai, prema web stranici za praćenje zrakoplovstva Flightradar24. U petak je Izrael izjavio da je 50 njegovih ratnih zrakoplova pogodilo bunker u Iranu koji još uvijek koristi njegovo vodstvo ispod uništenog teheranskog kompleksa ubijenog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija.

Izrael je proširio rat u Libanonu, bombardirajući u petak Bejrut nakon što je naredio neviđenu evakuaciju cijelih južnih predgrađa glavnog grada. Izrael tvrdi da je cilj bombardiranja u Libanonu iskorijeniti Hezbolah, šijitsku miliciju koja je dominantna frakcija u libanonskoj politici od 1980-ih. Hezbolah je ovog tjedna pucao na Izrael kako bi osvetio ubojstvo Hameneija prvog dana rata. Oko 300.000 ljudi raseljeno je u Libanonu u posljednja četiri dana, prema podacima Norveškog vijeća za izbjeglice. Libanonsko ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 123 poginulih i 683 ranjenih kao posljedica izraelskih napada.

Europske i američke dionice pale su u petak, dok su cijene nafte dosegle višegodišnje maksimume, a Hormuški tjesnac je de facto zatvoren. Oko petine globalne nafte dnevno se kreće kroz tjesnac. Trump je rekao da bi američka mornarica mogla pratiti brodove u Zaljevu. No, iranska Revolucionarna garda ironično je objavila da Iran "pozdravlja" i "jedva čeka" svaku američku prisutnost u tjesnacu, izvijestili su državni mediji. Rusija Iranu dostavlja lokacije američkih ratnih brodova i zrakoplova na Bliskom istoku nakon što je iranska sposobnost lociranja američkih snaga smanjena, izvijestio je Washington Post, pozivajući se na tri dužnosnika upoznata s obavještajnim podacima. Ruske misije u SAD-u nisu odgovorile na zahtjeve za komentar izvješća.

Trumpova administracija nastoji povećati proizvodnju oružja dok iranska operacija smanjuje zalihe. Predsjednik se u petak sastao s rukovoditeljima sedam obrambenih tvrtki koje su, kako je rekao, pristale ubrzati proizvodnju oružja. Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da SAD imaju dovoljno oružja za iransku kampanju, za koju je rekla da će trajati oko četiri do šest tjedana. State Department u petak je odobrio prodaju streljiva i podrške Izraelu u vrijednosti od 151,8 milijuna dolara, preskačući uobičajenu kongresnu reviziju. Državni tajnik Marco Rubio utvrdio je da postoji izvanredno stanje koje zahtijeva hitnu prodaju.

7.40: Rat u Iranu u subotu je ušao u svoj drugi tjedan, a neizvjesnost oko završetka neprijateljstava raste, pošto je američki predsjednik Donald Trump zatražio "bezuvjetnu predaju" Teherana, dok Izrael nastavlja napadati Libanon i Iran, koji napade uzvraća. Trumpovi komentari uslijedili su nekoliko sati nakon što je iranski predsjednik Masoud Pezeškian na društvenim mrežama objavio da su neimenovane zemlje započele posredničke napore, što je nakratko potaknulo nade u rješenje sukoba tjedan dana nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran.

"Neće biti dogovora s Iranom osim BEZUVJETNE PREDAJE!" napisao je Trump u petak na svojoj platformi Truth Social. "Nakon toga i izbora VELIKOG I PRIHVATLJIVOG vođe, mi i mnogi naši divni i vrlo hrabri saveznici i partneri neumorno ćemo raditi kako bismo Iran vratili s ruba uništenja, čineći ga ekonomski većim, boljim i jačim nego ikad prije", dodao je. Trump je ponudio različita objašnjenja svojih ratnih ciljeva, povećavajući mogućnost širenja sukoba koji se već proširio daleko izvan iranskih granica, potresao globalna financijska tržišta i doveo do naglog porasta cijena nafte. Iran je odgovorio napadom na Izrael i više zaljevskih država u kojima se nalaze američke vojne instalacije.

7.00: Bivši američki predsjednik Barack Obama prilikom otkrivanja spomenika nedavno preminulom borcu za ljudska prava Jesseu Jacksonu u Chicagu oštro je kritizirao aktualnu administraciju s Donaldom Trumpom na čelu kazavši kako okrutnost i korupcija "žanju nezamislive plodove". "Svakog dana budimo se s novim napadom na naše demokratske institucije, svjedocimo smo novog udara na ideju vladavine prava i osnovnu pristojnost. Svakoga dana nam oni s visokih položaja govore da se moramo bojati jedni drugih i da se okrenemo jedni protiv drugih, kako neki Amerikanci vrijede više od drugih, a da neki uopće ne vrijede. Vidimo kako se znanost i stručnost obezvređuju dok neznanje i nepoštenje i okrutnost i korupcija žanju nezamislive plodove", kazao je Obama prilikom otkrivanja spomenika uz pljesak okupljenih.

6.40: "IDF je pokrenuo napad velikih razmjera na mete u Teheranu", objavila je izraelska vojska dodavši kako je njezina obrana presrela iranske projektile. U Tel Avivu su se u petak navečer čule brojne eksplozije koje su bile uzrokovane tim presretanjima, a stanovnicima je potom oglašeno kako mogu napustiti skloništa "u svim dijelovima zemlje".

Ranije u petak je američki predsjednik Donald Trump ustvrdio kako vojne operacije idu jako dobro te kako se napad nastavlja sve dok "bezuvjetne predaje" Irana. U tjedan dana koliko traje rat na Bliskom istoku cijene nafte na svjetskom tržištu porasle su za 30 posto te su dosegle razinu koja nije viđena od 2023. godine.

6.32: Iranski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Amir Saeid Iravani reagirao je na objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa kako će SAD "sudjelovati u izboru prihvatljivog nasljednika ubijenog Alija Hameneija na mjestu vrhovnog vođe Irana" kazavši kako odbacuje američko miješanje u unutarnje poslove svoje države. "Navodna izjava američkog predsjednika vezana uz izbor novog vrhovnog vođe u Iranu predstavlja jasno kršenje principa nemiješanja u unutarnje poslove država što je ukorijenjeno u Povelji Ujedinjenih naroda. Iran je suverena i neovisna država koja ne prihvaća i nikada neće dopustiti bilo kojoj stranoj sili miješanje u svoje unutarnje poslove", kazao je Iravani dodavši kako će nasljednik ajatolaha Hameneija biti izabran "u skladu s ustavnim procesima i isključivo voljom iranskog naroda bez stranog uplitanja".

Trump je u četvrtak rekao kako bi on "morao biti uključen u izbor nasljednika Alija Hameneija" davši do znanja kako neće prihvatiti da njegov sin Mojtaba Hamenei preuzme vlast. Iravani je dodao i kako je od početka američko-izraelskog napada na Iran u zadnjih šest dana poginulo najmanje 1332 iranskih civila, dok je više tisuća ranjeno. "SAD i Izrael su pokazali kako ne priznaju bilo kakvu crvenu liniju u činjenju svojih zločina. Te dvije zemlje napadaju gusto naseljena civilna područja i infrastrukturu, uključujući škole, zdravstvene, rekreativne i sportske objekte. Takvi postupci predstavljaju jasne ratne zločine i zločine protiv čovječnosti", rekao je Iravani pozvavši Vijeće sigurnosti UN-a da odmah bez odlaganja reagira upozorivši kako bi izostanak reakcije mogao imati katastrofalne posljedice. "Danas je to Iran. Sutra to može biti bilo koja država članica."