MOL: Amerikanci i Nijemci testiraju Jadranski naftovod, prvi donosimo detalje

Nakon dogovora između MOL Group i JANAF, 11. ožujka započinje dugoročna serija testova kapaciteta na Jadranskom naftovodu. Planirano je da testiranje traje približno deset mjeseci, u tri do četiri faze, tijekom kojih će se analizirati stabilna i dugoročno održiva razina kontinuiranog transporta sirove nafte kroz sustav.

Cijeli proces provodit će se uz nadzor međunarodnog i neovisnog stručnog tima. MOL planira uključiti američke stručnjake, dok će JANAF angažirati njemačke specijaliste, kažu u mađarskoj kompaniji. Rezultati testiranja trebali bi biti analizirani početkom 2027. godine.

Cilj testiranja je, navode iz MOL-a, utvrditi kakve operativne performanse infrastruktura može postići u različitim uvjetima. Tijekom procesa stručnjaci će pratiti rad sustava u različitim vremenskim okolnostima, tijekom više godišnjih doba te s različitim vrstama sirove nafte.

U početnim fazama testiranja naftovod neće raditi punim kapacitetom tijekom cijelog mjeseca. Razlog je trenutačno stanje u rafinerijskom sustavu korisnika: rafinerija Slovnaft u Bratislavi radi sa stopostotnim kapacitetom, dok rafinerija Dunav trenutačno radi s ograničenim proizvodnim kapacitetom. Kontinuirani dnevni vršni kapacitet od približno 40.000 tona očekuje se tek nakon obnove procesne jedinice AV3 u rafineriji Dunav.

Serija testova neće se odnositi samo na kapacitet samog naftovoda. Tijekom testiranja procjenjivat će se i funkcioniranje cjelokupnog logističkog lanca transporta sirove nafte u Hrvatskoj. To uključuje kapacitete naftnog terminala, brzinu istovara tankera, skladišne kapacitete te mogućnosti miješanja različitih vrsta sirove nafte prije transporta kroz sustav.

Po završetku testiranja očekuje se konačna procjena operativnih mogućnosti sustava te eventualnih tehničkih i logističkih preduvjeta za dugoročno korištenje Jadranskog naftovoda kao regionalne transportne rute za opskrbu sirovom naftom.