Tenis

Ždrijeb u Indian Wellsu šokirao teniski svijet: Đoković odmah na Pavića

Varaždin: Davis cup, parovi, Mate Pavi? i Nikola Mekti? - August Holmgren i Johannes Ingildsen
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
06.03.2026.
u 20:15

Teniski turnir u Indian Wellsu s pravom nosi nadimak "peti Grand Slam", ne samo zbog prestiža i nagradnog fonda, već i zbog jedinstvene atmosfere koja svake godine privuče gotovo sve najbolje tenisače i tenisačice svijeta

Teniski turnir u Indian Wellsu s pravom nosi nadimak "peti Grand Slam", ne samo zbog prestiža i nagradnog fonda, već i zbog jedinstvene atmosfere koja svake godine privuče gotovo sve najbolje tenisače i tenisačice svijeta. Ipak, ono po čemu se ovaj turnir posebno ističe jest konkurencija parova, koja je tradicionalno ispunjena imenima koja inače gledamo isključivo u završnicama pojedinačnih turnira. Ovogodišnje izdanje nadmašilo je sva očekivanja, a ždrijeb je izazvao pravu pomutnju među ljubiteljima tenisa. Brojne zvijezde singla prihvatile su pozivnice i odlučile okušati snagu u igri parova, stvarajući tako neke od najatraktivnijih mečeva prvog kola koje pamtimo posljednjih godina. 

U moru zvjezdanih imena, jedan je par odmah iskočio u prvi plan i zasjenio sve ostale. Meč prvog kola između hrvatsko-salvadorske kombinacije Mate Pavića i Marcela Arévala te srpsko-grčkog dvojca Novaka Đokovića i Stefanosa Tsitsipasa s pravom je proglašen derbijem same početne faze natjecanja. S jedne strane mreže stajat će Pavić i Arévalo, treći nositelji, branitelji prošlogodišnjeg naslova i uigrani par koji spada u sam vrh svjetskog tenisa. Oni su specijalisti čija se cijela karijera temelji na finesama i taktici igre parova, a u Indian Wells dolaze puni samopouzdanja nakon što su prošlog tjedna igrali finale turnira u Dubaiju.

S druge strane, čeka ih izazov u obliku jednog od najintrigantnijih parova na turniru. Novak Đoković, peterostruki osvajač Indian Wellsa u singlu, vraća se u konkurenciju parova na ovom turniru prvi put nakon 2019. godine, a za partnera je odabrao Stefanosa Tsitsipasa. Ovaj dvojac, koji je dobio pozivnicu organizatora, predstavlja nevjerojatan spoj iskustva, talenta i sirove snage. Iako rijetko igraju zajedno, njihova pojedinačna kvaliteta čini ih prijetnjom za svakoga. Mediji su se odmah našalili na račun njihove "grčke veze", s obzirom na to da se Đoković sa svojom obitelji prošle godine preselio u Atenu, no na terenu neće biti mjesta za šalu. Za Tsitsipasa će ovaj meč imati i dodatnu važnost, jer mu nudi priliku za iskupljenje nakon neočekivano ranog ispadanja u pojedinačnoj konkurenciji, gdje ga je zaustavio Denis Shapovalov.

Ipak, priča o spektaklu u parovima ne staje samo na ovom meču. Gotovo svaki kutak ždrijeba nudi poslasticu za gledatelje. Jannik Sinner, finalist Australian Opena, udružio je snage s Amerikancem Reillyjem Opelkom, s kojim je 2021. osvojio svoj jedini naslov u parovima, no ždrijeb im je odmah dodijelio prve nositelje, Marcela Granollersa i Horacija Zeballosa. Daniil Medvedev zaigrat će s mladim Amerikancem Learnerom Tienom, dok su se Rusi Karen Hačanov i Andrej Rubljov ponovno spojili u moćan par. Na listi su i Felix Auger-Aliassime sa Sebastianom Kordom, kao i Amerikanci Ben Shelton i Emilio Nava, što jamči da će tribine biti ispunjene od prvog do posljednjeg dana natjecanja.

Čini se da će put za zvijezde singla u konkurenciji parova biti iznimno trnovit. Osim što Đoković i Tsitsipas idu na branitelje naslova, a Sinner i Opelka na prve nositelje, ni ostali nisu imali više sreće. Frances Tiafoe i Brandon Nakashima za protivnike imaju pete nositelje, Nijemce Tima Pütza i Kevina Krawietza. Jasno je da će superzvijezde morati pokazati iznimnu razinu uigranosti i koncentracije ako žele proći prve prepreke. Motivacije im sigurno ne nedostaje, ne samo zbog prestiža, već i zbog izdašnog nagradnog fonda koji za pobjednički par iznosi gotovo 470.000 američkih dolara.

Sudar Pavića i Arévala protiv Đokovića i Tsitsipasa zakazan je za nedjelju, 8. ožujka, i bez sumnje će biti jedan od najgledanijih mečeva vikenda. Bit će to klasični okršaj vrhunskih specijalista protiv dvojice teniskih divova. Kalifornijska pustinja spremna je za spektakl koji bi mogao obilježiti cijeli turnir. 

ATP Masters 1000 Novak Đoković Mate Pavić Indian Wells tenis

JA
jamie98
21:10 06.03.2026.

NO
Normalniživot
20:21 06.03.2026.

Hval Bogu da me boli kua za tenis i Đokovića posebno. Mogao sam se šokirati. Osim toga, naslo članka je loše odabran, šalje direktno na komentare.

