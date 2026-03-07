Naši Portali
TVRDI DA SE SVE OSTVARUJE

Javio se 'novi Nostradamus', sada predviđa nešto puno gore u 2026.: 'Eskalirat će brzo, zatim stati'

Craig
Craig Hamilton-Parker/ You Tube/Reuters/Screenshot
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
07.03.2026.
u 08:14

Britanski vidovnjak tvrdi da se jedno od njegovih ključnih predviđanja za 2026. već ostvaruje

Craig Hamilton-Parker, kojeg sljedbenici često nazivaju 'novim Nostradamusom', godinama je tvrdio da će se Iran suočiti s izravnim napadima na svoju nuklearnu i vojnu infrastrukturu. Sada, nakon dramatične eskalacije na Bliskom istoku, njegova se predviđanja ponovno preispituju. Britanski vidovnjak tvrdi da se jedno od njegovih ključnih predviđanja za 2026. već ostvaruje usred aktualnog rata na Bliskom istoku. Hamilton-Parker, koji predviđa putem duhovnih čitanja, drevnih indijskih Nadi tekstova i suradnje sa suprugom Jane, tvrdi da je točno predvidio smrt kraljice Elizabete II. i pandemiju COVID-19.

Hamilton-Parker ističe da je ubojstvo iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija nakon zračnih napada SAD-a i Izraela na iranske vojne i nuklearne ciljeve manifestacija njegovog ranijeg predviđanja o napadima na iransku nuklearnu i vojnu infrastrukturu.

"Vjerujem da će se ovo dogoditi u ožujku 2026. Vidjet ćemo vrlo ciljane napade, ne samo na vodstvo, već i na preostale nuklearne objekte, jer ih se ne smije ostaviti netaknute. Eskalirat će brzo, zatim stati. Nagli udar praćen povlačenjem, ostavljajući ishod iranskom narodu. Ne osjećam čizme na terenu, već zračne napade i brzu akciju", kazao je Hamilton-Parker. 

Upozorava da revolucije u Iranu ne moraju dovesti do boljeg ishoda. "Revolucije ne dovode uvijek do ishoda koje ljudi očekuju, ponekad preuzmu vlast gori režimi. Ne kažem da će se to dogoditi ovdje, ali to je rizik", rekao je. 

Simboliku koju je vidio, žute i crvene zastave te lav koji lebdi iznad Irana, sada vidi kao "manifestaciju u stvarnosti". Što se tiče ostlih predviđanja spominje i katastrofalni oblak plina nad Japanom u kolovozu, potom veliki kibernetički incident koji će poremetiti kriptovalute, industriju i tržišta umjetne inteligencije, ali i mogućnost da Donald Trump traži treći mandat ako globalni sukob (moguće oko Tajvana ili drugdje) učini normalne izbore nemogućima. "Nešto će se dogoditi što će prevrnuti postojeća pravila, a to razdoblje bit će vrijeme velikog sukoba. Stvari su se toliko promijenile u svijetu – tko zna? Ustav to zabranjuje, ali u krizi bi se mogle aktivirati izvanredne ovlasti", kazao je. Predviđa i sve veću suradnju Kine i Rusije protiv SAD-a, slabljenje NATO-a i mogući novi međunarodni sustav do kraja desetljeća.

Hamilton-Parker naglašava da budućnost nije fiksna. "Nadi učenja ističu da se budućnost može promijeniti. Dio razloga zašto ovo dijelim jest potaknuti ljude da šalju pozitivne misli, molitve i vizualizacije kako bi se smanjio utjecaj", poručuje, piše Mirror
Nafta skočila dvocifreno, i Hrvatskoj prijeti drastično poskupljenje goriva, veća inflacija i recesija

Ključne riječi
rat na Bliskom istoku Craig Hamilton-Parker

