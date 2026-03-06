Zubčiću broj 11 za veleslalom na 65. izdanju "Pokala Vitranc" u Kranjskoj Gori

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić u subotnjem veleslalomu za Svjetski kup na 65. izdanju "Pokala Vitranc" u Kranjskoj Gori, startat će s brojem 11u prvoj vožnji (9.30 sati).

Za 33-godišnjeg Zagrepčanina će to biti 15. nastup u veleslalomu na podkorenskoj strmini, na kojoj je deset puta osvajao bodove, a najbolji plasman ostvario je 2021. kad je osvojio šesto mjesto.

U Top 10 je bio još samo jednom, na drugom od dva veleslaloma održana u ožujku 2023., kad je završio na devetom mjestu. Prije godinu dana je osvojio 12. mjesto, što je njegov treći najbolji veleslalomski rezultat u Kranjskoj Gori.

Unatoč visokim temperaturama, organizatori su uspjeli očuvati stazu.

"Uvjeti su dosta dobri. Staza izgleda odlično, no dosta je toplo, tako da se nadam da će staza izdržati, da se neće previše razmekšati", izjavio je Zubčić uoči nastupa na subotnjoj utrci u kojoj će biti jedini hrvatski predstavnik.

Veleslalom i nedjeljni slalom u Kranjskoj Gori su posljednje tehničke utrke prije finala Svjetskog kupa koje će biti održano u norveškom Lillehammeru, gdje će pravo nastupa imati 25 najbolje rangiranih skijaša u svakoj pojedinoj disciplini. Uoči subotnjeg nastupa Filip Zubčić je na 20. mjestu redoslijeda za Mali veleslalomski globus pa njegov plasman na finale ne bi trebao biti upitan.

U slalomu je na 32. mjestu s 54 boda, a 25. mjesto drži Samuel Kolega s 81 bodom pa će nedjeljna utrka, na kojoj će im se pridružiti Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić, biti vrlo važna za obojicu.

"Nadam se dobrim plasmanima u subotu i nedjelju", poručio je Filip Zubčić.

U slalomima je na podkorenskoj strmini manje nastupao i shodno tome bio i manje uspješan. U pet nastupa je bodove osvojio triput, a najbolji je bio 2021., kad je završio na 12. mjestu.

Samuel Kolega još nije uspio doći do bodova na stazi Podkoren 3, a najbliži je bio prije godinu dana, kad je bio 11. u prvoj vožnji, ali nije završio drugu.

Istok Rodeš je triput osvojio bodove u Kranjskoj Gori, a najbolji je bio prošle sezone, kad je završio na 11. mjestu.

Organizatori Pokala Vitranc nadaju se da će nagoviješteno lijepo vrijeme u oba dana privući šest do sedam tisuća gledatelja, a među njima će zasigurno biti i velik broj hrvatskih navijača, koji su tijekom godina imali razloga za veselje u ovom slovenskom skijalištu. Naime, ovdje je Ivica Kostelić ostvario dvije slalomske pobjede (2003. i 2013.), a još je dvaput bio i na pobjedničkom postolju: 2008. je osvojio drugo mjesto, a 2001. je bio treći.

I u subotu i u nedjelju je start prve vožnje predviđen za 9.30 sati, a početak druge bi trebao biti u 12.30 sati.