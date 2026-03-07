Naši Portali
SPREMNI USKOČITI

Žetonizacija Hrvatske - bahati rast saborskih plaća spašava Plenkovićevu većinu

Autor
Petra Maretić Žonja
07.03.2026.
u 12:46

Saborska plaća i razne povlastice ono su što Plenkovića čuva od izvanrednih izbora

Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu! Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene, od cijelog svijeta priznate hrvatske države. HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta! Prošlo je točno dvadeset dana otkako je šef liberala na Facebooku objavio svoju prijetnju premijeru Plenkoviću, "podebljanu" naknadno i ultimatumom od 30 dana, koliko mu je dao da se riješi Josipa Dabre, zastupnika i glavnog tajnika Domovinskog pokreta, inače HDZ-ova ključnog koalicijskog partnera bez kojega ne bi bilo vladajuće većine. "Nestašni Dabro" razljutio je "principijelnog" Hrebaka jer je samoinicijativno na društvenim mrežama objavio video na kojemu na "pokladnom jahanju" u Komletincima uz harmoniku, za Milorada, pjeva pjesme u čast poglavniku Anti Paveliću.

Ključne riječi
Dario Zurovec Dario Hrebak Josip Dabro Vlada Boška Ban

Avatar Susjeda3
Susjeda3
13:00 07.03.2026.

Kakvo prosipanje i navijanje😁 Na sreću, narod odlučuje, uzalud vam.

NO
Noštromo
13:44 07.03.2026.

Budu izbori, narod ce odlučit za koje ce stranke glasat...

GH
Gholum
13:38 07.03.2026.

Prilično navijački tekst.

