Žetonizacija Hrvatske - bahati rast saborskih plaća spašava Plenkovićevu većinu

Stjepan Radić i Ante Pavelić ne idu u istu rečenicu, a kamoli u istu pjesmu! Još malo pa će pomahnitali desničari tvrditi da ni Franjo Tuđman nema nikakvih zasluga za stvaranje samostalne i suverene, od cijelog svijeta priznate hrvatske države. HSLS je ozbiljna i odgovorna stranka, ali i naša tolerancija ima svoje granice. E sad bi bilo dosta! Prošlo je točno dvadeset dana otkako je šef liberala na Facebooku objavio svoju prijetnju premijeru Plenkoviću, "podebljanu" naknadno i ultimatumom od 30 dana, koliko mu je dao da se riješi Josipa Dabre, zastupnika i glavnog tajnika Domovinskog pokreta, inače HDZ-ova ključnog koalicijskog partnera bez kojega ne bi bilo vladajuće većine. "Nestašni Dabro" razljutio je "principijelnog" Hrebaka jer je samoinicijativno na društvenim mrežama objavio video na kojemu na "pokladnom jahanju" u Komletincima uz harmoniku, za Milorada, pjeva pjesme u čast poglavniku Anti Paveliću.