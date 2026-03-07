Naši Portali
EVAKUACIJA

Srbijanci i Slovenci: Pošaljite nekoga u Zagreb da nauči raditi
Autor
Sandra Veljković
07.03.2026.
u 14:20

Hrvatska izvlačila strane državljane iz kriznog područja

Može li naše (srbijansko) Ministarstvo vanjskih poslova poslati nekoga u Zagreb na obuku?, napisao je na društvenim mrežama jedan srbijanski novinar uz sliku grupe ljudi koji su se okupili u hrvatskom veleposlanstvu u Dohi prije polaska na repatrijacijski let, koji je organizirala charter zrakoplovima Croatia Airlinesa organizirala Hrvatska.
- Trenutak olakšanja, zajedništva i radosti zbog skorog povratka doma - kaže se u toj objavi  hrvatskoj Ministarstva vanjskih i europskih poslova uz sliku okupljanja u vrtu veleposlanstva.

No nije samo on reagirao na evakuacije koje je organizirala Hrvatska. I jedan od vodećih slovenskih eksperata međunarodnog i europskog prava dr. Miha Pogačnik pohvalio je Hrvatsku i udario po svojoj državi.
 - Tako se radi, draga diplomacija Slovenije, a ne da dojenčad leži na podu na aerodromu -  napisao je Pogačnik. Inače, od 2001. do 2008. godine bio glavni slovenski pregovarač o granici.

Istovremeno, u stranim medijima pojavile su se priče onih koji su u Europu stigli charter zrakoplovom Croatia Airlinesa. Naime, u trenucima evakuacija, države EU solidarno pomažu i pune zrakoplove do posljednjeg mjesta. U takvim trenucima, diplomacija, posebno konzularne službe rade punom parom: izmjenjuju se podaci - tko ima koliko slobodnih mjesta, tko će na koji zrakoplov. Mnogi Hrvati, posebno kad je počela pandemija COVID-a 19, baš su tako izvlačeni iz udaljenih dijelova, primjerice iz srca Južne Amerike, gdje su se pojedinačno zatekli u udaljenim područjima. I na samom terenu se dogovara - nitko neće zatvoriti vrata i ostaviti nekoga ako može pomoći.

Tako je Talijan Daniel Milano iz mjesta Roccella Jonica u kalabriji, u lokalnim medijima objasnio kako je stigao kući. Godinu dana živi i radi kao softverski inženjer za jednu švicarsku banku u Lusailu, mjestu koji graniči s glavnim gradom Dohom, a kad su počeli padati projektili, supruga i on spremili su kovčege, samo nisu znali kako će i kada krenuti. Iz dana u dan su čekali talijanske vlasti.
 - Talijanski konzulat organizira stvari iz dana u dan. Postoji autobus iz Dohe, ali vas zatim ostave u Rijadu, u zračnoj luci. Ondje vas dočeka službenik veleposlanstva, ali ni tada nema jamstva da ćete se ukrcati na zrakoplov za Italiju. Nažalost, ovdje nema charter letova organiziranih samo za Talijane. I to je problem - rekao je.

FOTO 100 fotografija ratnog užasa na Bliskom istoku
1/100

No onda se dogodio kratak, spontani i slučajan trenutak.
- Supruga i ja smo upoznali smo gospođu čiji suprug radi u hrvatskom veleposlanstvu. Bili su vrlo ljubazni jer su nas kontaktirali putem recepcije zgrade u kojoj živimo kako bi nas pitali želimo li poći s njima. Obavili smo dva telefonska razgovora i odlučili krenuti -  govori Milano. Sve je išlo brzo: tu večer su krenuli vozilom do hrvatskog veleposlanstva, a drugo  ujutro letom iz Rijada za Zagreb, otkuda su lovili zrakoplov za Italiju. 

Inače, danas još jedan zrakoplov Croatia Airlinesa, poslan iz Zagreba u Rijad stiže u Zagreb. Popis putnika opet odražava da su mnogi stranci prihvatili pomoć Hrvatske. Prema popisu, u na charter letu su 123 državljana Hrvatske, četiri Talijana, isto toliko Nijemaca i Čeha, petero građana BiH, jedan Španjolac,...

IS
istokdole
14:37 07.03.2026.

Naše konzularne službe su u slučaju nekih problema uvijek dobro radile, bez obzira što mi mislili o njima i bez obzira što inače ne rade previše. Za ovakve momente takve službe i postoje. Kolko vidim Talijan je oprao svoje, a ne Srbi, iz članka... U svakom slučaju kao narod i Srbi i Talijani su ispod nas po organiziranosti, Slovenci me čude.

RA
ranub1
14:35 07.03.2026.

Poštovana autorice teksta, zar ste zaboravili uključiti autocenzuru?! Dobit ćete ogroman minus kod Zovka&Co, ne smije kod nešto biti bolje nego u obožavanom Beogradu!

Avatar FACA00
FACA00
14:32 07.03.2026.

Vidite kada se zna, kada se nešto radi kako treba onda te pohvali i onaj od koga ne očekuješ.Prave stvari i pravi ljudi se ne mogu i ne smiju se preskočiti....bravo Mi

