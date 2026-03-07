Pogledajte semafor! Hrvatska narančasta, Vučićeva diplomacija crvena od srama

Ovotjedni potez Ministarstva vanjskih poslova Srbije, koje je objavilo „semafor“ s oznakama za putovanja u četiri kategorije, izazvao je pažnju jer se Hrvatska našla u narančastoj zoni, u kojoj se nalazi 28 zemalja, opisanoj kao „putovanja u slučaju krajnje potrebe“, s Hondurasom, Nigerijom ili Venezuelom. Hrvatska je pritom jedina europska zemlja u toj kategoriji, a uz to članica EU-a i NATO-a. Takav potez Vučićeve diplomacije nije ništa drugo nego nastavak njegove već tradicionalne opsjednutosti Hrvatskom i tretiranja Hrvatske kao dežurnog strašila za radikalsko biračko tijelo u Srbiji, što se koristi kad treba zamaskirati domaće probleme, ili bolje rečeno, afere.

Semafor-diplomacija, kojom upravlja Marko Đurić,čija je jedina kvalifikacija dugogodišnje oduševljenje „Vučićevim uspjesima“, dolazi u trenutku kada treba prikriti sve neugodniju aferu s kokainom u srbijanskom veleposlanstvu u Lisabonu, o kojoj vlasti u Beogradu šute. Njegova kvalifikacija za mjesto formalnog šefa srbijanske diplomacije usporediva je s tim da bi autoru ovog teksta netko ponudio funkciju ravnatelja Zavoda za nuklearnu fiziku. Iskreno, ni kod nas ne nedostaje takvih „giganata“. Upozorenje građanima Srbije da ne putuju u Hrvatsku osim u slučaju krajnje nužde stiglo je nekoliko dana nakon što su podgoričke Vijesti objavile da je ambasada Srbije u Lisabonu 2020. godine, prema navodima iz Sky prepiske, korištena kao sigurna lokacija za skrivanje kokaina za jednu kriminalnu grupu.

Neki iskusni političari smatraju da Vučić ovakvim potezom šalje drugu poruku građanima – Hrvatska, kao NATO-zemlja koja podržava SAD u sukobu s Iranom, navodno predstavlja potencijalnu prijetnju. Na pitanje zašto slična upozorenja nisu upućena i za druge europske zemlje osim Španjolske, odgovor je bio zanimljiv: „Tražiš logiku u onome što Vučić rad, odgovara mi jedan iskusni poznavatelj političkih prilika. Istina, u Hrvatskoj su zabilježeni sramotni incidenti koji zaslužuju najoštriju osudu, u kojima su pojedini građani Srbije ili grupe njih bili mete napada, ali Hrvatska ni po jednom kriteriju ne bi smjela biti svrstana u kategoriju u kojoj je sada. I po kojem kriteriju je Hrvatska za građane Srbije manje sigurna destinacija od bilo koje europske zemlje? Upravo suprotno.

U tom kontekstu, gdje bi Hrvatska po toj logici trebala svrstati Srbiju, u kojoj su, primjerice, početkom prošle godine u hotelu u Beogradu policajci usred noći priveli pet Hrvatica koje su bile na radionici jedne austrijske zaklade, ili gdje je predsjednik Srbije otvoreno crtao metu na čelu studentima iz Hrvatske koji su se zatekli u Srbiji kao osobe koje su došle rušiti državni poredak, ili gdje su dokumenti hrvatskih novinara koji su izvještavali o prosvjedima u Srbiji završavali na režimskom Informeru, uz hajku koju je vodio ni više ni manje nego osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj, kojeg je Haag osudio na deset godina zatvora upravo zbog protjerivanja vojvođanskih Hrvata

Rezultat cijele priče? Odluka koja nema logike, dodatno pogoršava ionako napete odnose i stiže u trenutku kada počinje turistička sezona, potencijalno ugrožavajući sezonske radnike i goste iz Srbije, ali i goste iz Hrvatske koji bi putovali u Srbiju. Pritom „semafor“, koji bi trebao informirati građane, postaje sredstvo političke manipulacije i pokazuje koliko je Vučićeva diplomacija daleko od racionalnosti. Jednom riječju, ćaci diplomacija. Realnost je takva da Vučićev i Đurićev semafor s pozicije Hrvatske, na sreću, nije relevantan, pa ni s pozicije onih ljudi iz Srbije koji žele doći u Hrvatsku raditi tijekom sezone, a riječ je o gotovo 30 tisuća radnika i radnica. Srbija je, prema lanjskim podacima, treća zemlja po broju radnika koji dolaze u Hrvatsku.

Ovaj jeftini trik, koji se koristi kad si u problemu da bi se skrenula pažnja na susjednu zemlju, po svemu sudeći neće utjecati na percepciju ljudi koji su poželjni i rado viđeni gosti u Hrvatskoj. Na tisuće njih će proći kroz Hrvatsku bez ikakvih neugodnosti, s osjećajem dobrodošlice, iako uvijek postoji mogućnost da netko naleti na jednu ili više budala koje misle da iskazivanje domoljublja pokazuje t nanošenjem neugodnosti nekome samo zato što dolazi iz Srbije. Ovo nije prvi put da srbijansko ministarstvo vanjskih poslova daje preporuke svojim građanima da izbjegavaju Hrvatsku. Prošle godine srbijansko ministarstvo u kolovozu je uputilo sličnu preporuku, a bivši premijer i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prije par godina javno je napao sve one koji odlaze u Hrvatsku na ljetovanje. Radikalske postavke ipak su jače od zdravog razuma.

Hrvatska ima svojih problema, ali Vučić i njegov režim su, kao u onoj čuvenoj pjesmi Beatlesa „Eleanor Rigby“, sve usamljeniji, kako ljudi, tako i njihove politike. Neće im puno pomoći ni novi semafor. Navijačkim rječnikom, na kraju se može dobaciti: pogledajte semafor!