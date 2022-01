Prije su 'bježali' van, a sada su Hrvati shvatili da im domovina pruža sve što trebaju

Španjolska, Italija, Portugal, Turska, pa čak i Čile i SAD imali su priliku vidjeti kako treniraju neki od naših nogometnih prvoligaša. To su samo neka od odredišta u koja su naši nogometaši odlazili na pripreme. Dok su tijekom ljeta išli uglavnom u Sloveniju, zimske pripreme naši vodeći klubovi odrađivali su u toplijim krajevima. Nije bila stvar samo u vremenskim prilikama nego i u mogućnosti odigravanja jakih utakmica, jer na tim je odredištima bilo puno drugih klubova koji su bili tamo iz istog razloga.

Istra glavno odredište

No sad se sve to promijenilo, sva četiri u ovom trenutku vodeća naša kluba ostaju na pripremama u Hrvatskoj. Doduše, Hajduk je trebao ići u Portugal i tamo odigrati tri jake utakmice s poznatim klubovima, dogovarali su susrete s Ajaxom, Celticom, Slavijom i Servetteom. No korona je sve poremetila, prvi je odustao Celtic od puta u Portugal pa onda Servette, a Ajax, koji je bio već tamo, po hitnom postupku spakirao je stvari i vratio se zbog korone kući.

Hajduk je morao brzo reagirati, odustao je od puta u Portugal i pripremat će se kod kuće, na Poljudu će odigrati i tri utakmice, a suparnici će mu biti Široki Brijeg, Velež i Varaždin.

Ostala tri vodeća kluba Dinamo, Rijeka i Osijek, koji imaju po 40 bodova u prvenstvu na samom vrhu ljestvice (Hajduk zaostaje pet bodova) ne dijele samo taj vrh u poretku nego i Istru. Naime, sva tri kluba za svoju pripremnu bazu odabrala su Istru. Dinamo je od jučer u Rovinju i tamo će ostati do 22. siječnja i za suparnike će imati slovenske klubove, prvo će igrati već danas od 14.30 sati protiv ljubljanske Olimpije, potom protiv Kopra 16. siječnja i onda protiv Domžala 19. siječnja.

Osijek će biti u Poreču i tamo će odigrati tri susreta: protiv Olimpije (15. siječnja, 15 sati),Tabora (22. siječnja, 11 sati) te mađarskog drugoligaša Haladasa (20. siječnja, 15 sati). Rijeka je od jučer pripreme nastavila u Umagu, gdje ih očekuju pripremne utakmice protiv Domžala (12. siječnja), Brava (15. siječnja), Budafokija (20. siječnja) i Slovačkog (21. siječnja).

Nije loše za naša turistička sjedišta što naši prvoligaši (i to ne samo ova četiri spomenuta, jer još će klubova u Istru, a neki će ostati i kod kuće) troše novac u Hrvatskoj. Uz to, uvjeti koje imaju za rad nisu puno lošiji nego na tim inozemnim destinacijama. Hoteli su vrhunski i tu gotovo nema razlike. Istina, nisu "perverzno" dobri, kakvi su znali biti u Turskoj, gdje smo bili s Dinamom i gdje su švedski stolovi s međunarodnim delicijama dugački nekoliko stotina metara. No igrači ionako nisu u tome uživali jer su imali svoju sportsku prehranu, a to imaju i u našim hotelima.

Nema u Istri toliko vrhunskih travnjaka kao što ih je bilo u turskom Beleku, gdje svaki hotel ima po nekoliko svojih vrhunskih travnjaka, ali i po tom pitanju situacija je sve bolja.

Za posljednjeg boravka u Turskoj, a u isto vrijeme bili su tamo Dinamo i Hajduk, vrijeme je bilo jako loše, u nešto više od dva tjedna boravka barem deset dana lijevala je kiša i puhao vjetar koji je rušio drveće. Na kraju su se plavi jedva i vratili kući jer je aerodrom poharao tornado.

– Mislim da nećemo više ići ovamo na pripreme, bilo je previše lošeg vremena, a gubimo dva dana na put – najavio je Bjelica, tadašnji trener Dinama, a danas šef svlačionice Osijeka.

Nedostaju jači suparnici

I nakon Bjelice plavi su išli u Istru i ništa im nije nedostajalo. A razloga za ostanak u Hrvatskoj ima još. Prvo, pripreme su kraće nego prije i daleko putovanje samo je gubitak vremena. K tome, živimo u vrijeme pandemije, korona svima otežava život, pa bi bilo teže i nekamo putovati s obzirom na cijepljenja, testiranja... A i ostati na pripremama kod kuće puno je jednostavnije bude li netko morao otići jer se zarazio.

Jedini minus je nemogućnost odabira suparnika, u Istri ih ipak nema puno kao što ih je bilo u Turskoj, Španjolskoj ili Portugalu. Tamo se moglo birati između slabijeg, srednjeg ili jakog suparnika, ovisno o tome što je trener pojedine momčadi želio u određenom trenutku. U Istri će naša tri kluba igrati protiv gotovo istih suparnika, većinom iz Slovenije, jer osim pokojeg mađarskog ili češkog kluba, susjedi Slovenci jedini su na raspolaganju. A igrati međusobno na pripremama baš nije ideja o kojoj bi razmislili u Dinamu, Rijeci i Osijeku. No bit će i ovako dobro pripremljeni, njima ide po planu, tek je Hajduk morao mijenjati svoje planove i suparnike.