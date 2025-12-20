VIDEO U ludoj je formi: Ante Budimir zabio dva gola, pogledajte ih

Sve do 72. minute mreže su mirovale na susretu, a onda se dogodio bljesak hrvatskog reprezentativca. Oroz je prošao lijevom stranom te je ubacio loptu na vrh gostujućeg šesnaesterca. Tamo je loptu dočekao Budimir, namjestio se i predivno je volejem zahvatio lijevom nogom. Neobranjivo je ona završila u mreži Alavesa za domaće slavlje. Deset minuta kasnije Budimir je još jednom bio strijelac i time potvrdio pobjedu domaćina. Bio je miran kod udarca s bijele točke za 2-0. U 86. minuti Budimir je uz gromoglasan pljesak napustio travnjak. Na samom kraju je Garcia u 93. pogodio za konačnih 3-0. Osasuna se ovom pobjedom popela na 12. mjesto ljestvice. Golove Ante Budimira pogledajte OVDJE.

Nogometaši Levantea i Real Sociedada remizirali su 1-1 u Valenciji premda su gosti vodili sve do 93. minute. U nadoknadi prvog poluvremena Kubo je bio strijelac za vodstvo gostiju i činilo se da će tih 0-1 ostati do kraja ogleda. No, u 93. minuti je dosuđen jedanaesterac za Levante, a siguran je s bijele točke bio Dela za konačnih 1-1. U udarnoj momčadi Real Sociedada bio je hrvatski nogometaš Luka Sučić koji je igrao do 70. minute, dok je Duje Ćaleta-Car ostao na gostujućoj klupi za pričuve kroz cijeli dvoboj. Real Sociedad je osvajanjem boda prekinuo negativan niz od tri ligaška poraza, dok je Levante unatoč bodu ostao na posljednjem mjestu ljestvice.

U prvom subotnjem susretu 17. kola nogometaši Ovieda i Celte su odigrali utakmicu bez golova. Celti je to bio već osmi ligaški remi ove sezone. Klub iz Viga je po tome rekorder u La Ligi, a po sedam puta su dosad remizirali Betis, Elche i Valencia. Utakmica u Oviedu je bila tvrda, s malo pravih prilika na obje strane, a hrvatski nogometaš Josip Brekalo počeo je utakmicu za Oviedo te je zamijenjen u 71. minuti.

U nedjelju će igrati Girona - Atletico Madrid, Villarreal - Barcelona, Elche - Rayo Vallecano i Betis - Getafe. Na samom kraju u ponedjeljak igraju Athletic - Espanyol.