Scena s Joškom Gvardiolom mnoge je ostavila u zabludi: 'Lagao sam, pa što?'

Manchester City ponovno izgleda kao momčad spremna za obranu naslova engleskog prvaka. U srazu s West Hamom na svom su Etihadu demonstrirali silu i upisali rutinsku pobjedu od 3:0, kojom su barem privremeno zasjeli na vrh ljestvice Premier lige. Bila je to predstava u kojoj je nezaustavljivi Erling Haaland s dva pogotka nastavio svoju golgetersku seriju, a mladi Rayan Cherki izluđivao protivničku obranu potezima koji podsjećaju na najbolje dane Ronaldinha. Činilo se kao savršena večer za navijače "Građana", no umjesto slavlja s igračima, kamere su po završetku uhvatile trenera Pepa Guardiolu u neočekivanom izdanju. Dok su se igrači pozdravljali, on je odlučnim korakom krenuo prema jednom čovjeku, Jošku Gvardiolu.

Španjolski stručnjak, poznat po svom perfekcionizmu i intenzitetu, nije mogao pričekati dolazak u svlačionicu. Još na travnjaku, pred očima cijelog stadiona i milijunskog auditorija, počeo je žustro objašnjavati nešto hrvatskom braniču. Gestikulirao je rukama, unosio mu se u lice i držao lekciju o pozicioniranju, unatoč tome što je njegova momčad sačuvala čistu mrežu i deklasirala suparnika. Gvardiol je, kao i uvijek profesionalno, mirno slušao upute svog trenera. Nije to prvi put da Guardiola javno iskazuje svoje zamjerke; tijekom iste utakmice bio je bijesan i na Rubena Diasa, no scena s Gvardiolom nakon posljednjeg zvižduka posebno je zaintrigirala engleske medije.

Right on cue, Pep with the full-time instructions for Gvardiol. Classic Pep. Stubborn, relentless, never switching off. That right there is exactly why he's the best in the business. pic.twitter.com/epUOUC32I5 — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) December 20, 2025

Naravno, prvo pitanje na konferenciji za medije bilo je upućeno upravo tom trenutku. Novinari su htjeli znati što je to toliko važno Guardiola morao reći Gvardiolu da nije moglo pričekati nekoliko minuta. Očekivao se stručan, taktički odgovor o nekoj sitnoj grešci ili propustu koji je promaknuo svima osim njegovom sokolovom oku. Međutim, umjesto toga, dobili su odgovor koji nitko nije mogao predvidjeti i koji savršeno oslikava Guardiolin osebujni karakter i njegov odnos s medijima, koje često voli staviti na svoje mjesto.

Na pitanje o čemu je razgovarao s Gvardiolom, Guardiola je zastao, a zatim s potpuno ozbiljnim izrazom lica ponudio nevjerojatno objašnjenje. "Pričali smo o tome kako je u Hrvatskoj i kakvi su tamo praznici. Ja ću ići posjetiti oca koji ima 94 godine, a potom planiram provesti nekoliko dana na nekoj od hrvatskih plaža. Pitao sam ga za preporuku gdje bih mogao otići", ispalio je španjolski strateg i ostavio novinare u potpunoj nevjerici. Nakon kratke stanke, taman kad su neki možda i povjerovali u njegovu priču, dodao je uz kiseli osmijeh: "Sviđa li vam se moj odgovor? Dobro. Nije istina, ali to nije bitno, zar ne?".

Ovim je potezom menadžer Cityja na sebi svojstven način poslao poruku sedmoj sili da ih se ne tiče što on govori svojim igračima, pogotovo ne u četiri oka, pa makar to bilo i nasred terena. Umjesto da ulazi u taktičke analize, stvorio je priču koja je postala viralni hit i još jednom pokazao zašto ga smatraju genijem, ne samo u nogometnom smislu, već i u komunikaciji. A što je zaista rekao Gvardiolu, ostat će, čini se, tajna poznata samo njima dvojici.