PREMIER LIGA

Liverpool slavio kod Tottenhama i uključio se u borbu za vrh, domaći dugo bili s desetoricom

Premier League - Tottenham Hotspur v Liverpool
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Gordan Gabrovec/Hina
20.12.2025.
u 20:45

Momčad Arnea Slota je ovom pobjedom došla na peto mjesto s 29 bodova, izjednačivši se s Chelseajem koji je četvrti. Tottenham je s 22 boda na 13. poziciji

Liverpool je u sjevernom Londonu došao do punog plijena pobijedivši domaći Tottenham Hotspur s 2-1 iskoristivši brojčanu prednost na travnjaku.

Tottenham je u 33. minuti ostao s desetoricom na terenu, nakon što je Xavi Simons isključen, kad je glavni sudac Brooks pregledom VAR snimke preinačio inicijalno dodijeljeni žuti karton u crveni, zbog opasnog starta.

U 56. minuti je Alexander Isak doveo Liverpool u vodstvo na asistenciju Floriana Wirtza. U 66. minuti je Hugo Ekitike udvostručio prednost gostiju kad je nadskočio Cristiana Romera, možda napravio i prekršaj, ali pogodak je priznat.

Tottenham je u 83. minuti uspio smanjiti zaostatak, a strijelac je bio Richarlison. Do kraja dvoboja je momčad Thomasa Franka imala nekoliko prilika za izjednačenje, ali je Alisson sačuvao Liverpoolovu mrežu. Domaća momčad je ostala u sučevom dodatku s dva igrača manje, jer je drugi žuti karton zaradio Romero.

Momčad Arnea Slota je ovom pobjedom došla na peto mjesto s 29 bodova, izjednačivši se s Chelseajem koji je četvrti. Tottenham je s 22 boda na 13. poziciji.
Ključne riječi
Premier liga Liverpool Tottenham

