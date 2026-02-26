Naši Portali
NOVI SKANDAL

Prestianni 'lajkao' uvrede na račun svog suigrača: Momčad je na rubu sukoba

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid
RODRIGO ANTUNES/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
26.02.2026.
u 19:35

Ubrzo nakon toga shvatio je što je učinio te maknuo lajk s objave, ali šteta je već bila učinjena

Sukob nogometaša Reala i Benfice Viniciusa Juniora i Gianluce Prestiannija u utakmici Lige prvaka prošlog tjedna izazvao je lavinu reakcija. Argentinski nogometaš navodno je rasistički vrijeđao krilnog napadača Kraljevskog kluba zbog čega mu je sinoć bio zabranjen nastup u uzvratnoj utakmici. Taj je susret završio pobjedom domaće momčadi, a Vinicius je ponovno zabio pobjedonosni pogodak, kao i u Lisabonu prošlog tjedna.

Brazilac se još uvijek nalazi na udaru kritika navijača Benfice pa se može razumjeti što oni nisu bili presretni kada je sinoć nakon utakmice igrač Orlova Sidny Lopes Cabral tražio dres Realove zvijezde. Fotografija njih dvojice ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama, a objavila ju je stranica portalbenfiquista u opis  "Sidny je na kraju utakmice tražio dres od Viniciusa... Svi nas kritiziraju već tjedan dana zbog tog plačljivca i lažljivca, a čim je utakmica završila, prvo što mu je palo na pamet bilo je da traži dres..."


Njegova se reakcija nije svidjela navijačima portugalskog kluba koji su mu u komentarima poručili da ode iz Benfice i "ostane u Madridu pošto toliko želi dres tog plačljivca". Prestianni se ponovno našao u središtu skandala budući da je objavu u kojoj se oštro krtizira njegovog suigrača na Instagramu označio sa "sviđa mi se".

Ubrzo nakon toga shvatio je što je učinio te maknuo lajk s objave, ali šteta je već bila učinjena budući da se snimka zaslona na kojoj se vidi njegova reakcija također brzo proširila društvenim mrežama. Jasno je kako je Argentinac još uvijek razočaran kaznom koju je dobio i kako ga je suigračeva reakcija razljutila. Bit će zanimljivo kada se sljedeći put sretnu u svlačionici...

