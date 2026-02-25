Skandal u Madridu! Navijač pred kamerama pokazivao nacistički pozdrav

Nogometna večer koja je trebala biti slavlje sporta pretvorila se u platformu za mržnju. Tijekom uzvratnog susreta doigravanja za nokaut fazu Lige prvaka između Reala i Benfice u Madridu, navijač Real Madrida zasjenio je događaj sramotnim činom. Dok su se momčadi pripremale za utakmicu, kamere su zabilježile pojedinca kako, okrenut prema objektivu, svjesno tri puta podiže desnu ruku u znak nacističkog pozdrava. Snimka se munjevito proširila društvenim mrežama i izazvala zgražanje javnosti, pokazavši ponovno ružno lice koje se ponekad skriva na nogometnim tribinama i koje nema nikakve veze sa sportom.

Ovaj ispad nije bio izolirani incident u dva susreta koji je obilježio izrazito napeti dvomeč. Čitav prvi ogled u Lisabonu prije tjedan dana bio je na rubu eskalacije, a atmosfera je proključala u 50. minuti, kada je zvijezda Reala Vinícius Júnior prijavio sucu Françoisu Letexieru da je bio meta rasističkih uvreda od strane igrača Benfice, Gianluce Prestiannija. Sudac je odmah reagirao aktiviranjem UEFA-inog protokola i prekinuo utakmicu na više od deset minuta.

Zbog ispada svog navijača, Real Madrid se suočava s neizbježnim disciplinskim postupkom UEFA-e. Prema članku 14 Disciplinskog pravilnika, "Kraljevski klub" bi mogao biti žestoko kažnjen. Precedenti u europskom nogometu sugeriraju kazne od visokih novčanih iznosa, često između 30.000 i 50.000 eura, do mjera poput djelomičnog zatvaranja stadiona.