Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 234
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SVI SU ZGROŽENI

Skandal u Madridu! Navijač pred kamerama pokazivao nacistički pozdrav

Screenshot Reddit
Autor
Patrik Mršnik
25.02.2026.
u 22:22

Uzvratni susret doigravanja za osminu finala Lige prvaka između Real Madrida i Benfice u Madridu ostat će zapamćen po sramotnom incidentu. Jedan navijač španjolskog kluba snimljen je kako čak tri puta izvodi nacistički pozdrav, zbog čega "Kraljevskom klubu" sada prijete ozbiljne sankcije UEFA-e

Nogometna večer koja je trebala biti slavlje sporta pretvorila se u platformu za mržnju. Tijekom uzvratnog susreta doigravanja za nokaut fazu Lige prvaka između Reala i Benfice u Madridu, navijač Real Madrida zasjenio je događaj sramotnim činom. Dok su se momčadi pripremale za utakmicu, kamere su zabilježile pojedinca kako, okrenut prema objektivu, svjesno tri puta podiže desnu ruku u znak nacističkog pozdrava. Snimka se munjevito proširila društvenim mrežama i izazvala zgražanje javnosti, pokazavši ponovno ružno lice koje se ponekad skriva na nogometnim tribinama i koje nema nikakve veze sa sportom.

Ovaj ispad nije bio izolirani incident u dva susreta koji je obilježio izrazito napeti dvomeč. Čitav prvi ogled u Lisabonu prije tjedan dana bio je na rubu eskalacije, a atmosfera je proključala u 50. minuti, kada je zvijezda Reala Vinícius Júnior prijavio sucu Françoisu Letexieru da je bio meta rasističkih uvreda od strane igrača Benfice, Gianluce Prestiannija. Sudac je odmah reagirao aktiviranjem UEFA-inog protokola i prekinuo utakmicu na više od deset minuta.

Zbog ispada svog navijača, Real Madrid se suočava s neizbježnim disciplinskim postupkom UEFA-e. Prema članku 14 Disciplinskog pravilnika, "Kraljevski klub" bi mogao biti žestoko kažnjen. Precedenti u europskom nogometu sugeriraju kazne od visokih novčanih iznosa, često između 30.000 i 50.000 eura, do mjera poput djelomičnog zatvaranja stadiona.
Ključne riječi
Liga prvaka navijač Real Madrid

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!