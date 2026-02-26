Naši Portali
Poslušaj
Autor
Patrik Mršnik
RIJEKA - OMONIA

UŽIVO Evo sastava: Rijeka bez trenera igra povijesnu utakmicu, ide po prolaz protiv Ciprana

Vigo Mavrović/HNK Rijeka
26.02.2026. u 17:33
Uzvratnu utakmicu između Rijeke i ciparske Omonije u šesnaestrini finala Konferencijske lige pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
RIJEKA
-
OMONIA
Konferencijska liga - 1/16 finala, 18.45, Rujevica, Rijeka
SASTAVI

RIJEKA: Zlomislić - Barišić, Majstorović, Radeljić - Oreč, Barco, Dantas, Lasickas - Fruk, Vignato - Adu Adjei

OMONIA: Uzoho - Masouras, Coulibaly, Balkovec, Christou - Odubajo, Andreu, Eiting, Semedo - Tankovic - Mmaee

RIJEKA BEZ TRENERA

Večerašnju utakmicu zbog lakših zdravstvenih tegoba neće s riječke klupe voditi Victor Sanchez, već njegov pomoćnik Ramiro Munoz. Osim suspendiranih Morchiladzea i Ndockyta neće biti kod domaćih od ranije ozlijeđenih Škorića i Bodetića.

TV-PRIJENOS

Izravan televizijski prijenos je na kanalu Arenasport 2, gdje će biti i emisije prije, odnosno nakon utakmice.

PRVA UTAKMICA

Podsjetimo se, prvi dvoboj prije tjedan dana na Cipru završio je minimalnom pobjedom Rijeke od 1:0. Golom Daniela Adu-Adjeia Rijeka je došla do značajnog i povoljnog rezultata. Danas bi joj odgovarala pobjeda i remi, a poraz od jednog gola razlike značio bi produžetke.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos uzvratne utakmice šesnaestine finala Konferencijske lige između Rijeke i ciparske Omonije. Prva je ovo proljetna europska utakmica u Rijeci nakon 5. ožujka 1980. godine kada je Rijeka protiv Juventusa igrala u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova... Povijest se piše na Rujevici...

