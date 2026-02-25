Jedan od najboljih vratara ikada otkrio detalje potresnog događaja koji ga je pogodio u Hrvatskoj

Edwin van der Sar jedan je od najboljih vratara koje je nogomet vidio u posljednjih 30-ak godina. Legendarni Nizozemac osvojio je naslov prvaka Europe s Ajaxom 1995. te potom preselio u Juventus, u tom trenutku jednu od najmoćnijih momčadi Europe. Nakon Stare Dame pridružio se engleskom Fulhamu da bi u Manchester Unitedu proživio drugu mladost i 2008. se okitio drugim naslovom europskog prvaka.

Nedavno je gostovao u podcastu svog bivšeg suigrača iz redova Crvenih Vragova, Garyja Nevillea, te je razgovorao o brojnim temama. Između ostaloga, ispričao je i kako je tijekom odmora u Hrvatskoj 2023. zadobio krvarenje u mozgu te morao biti hospitaliziran.

Bomba iz Italije: Luka Modrić pred senzacionalnim transferom poslije svjetskog prvenstva! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Žena i ja bili smo na odmoru u Hrvatskoj i bilo nam je sjajno sve do posljednjeg dana. U hotelu sam ustao da bih otišao na WC, ali nisam se osjećao dobro. Vrtjelo mi se u glavi i bolio me vrat. Rekao sam supruzi da zatvori zastore jer se ne osjećam dobro. Sjeo sam u kadu i pozvali smo doktore. Samo se toga sjećam - započeo je veliki vratar.

- Završio sam u bolnici na intenzivnoj. Proveo sam tri tjedna u bolnici. Nakon toga mi je pomoglo to što sam dao otkaz u Ajaxu. Bio je to velik korak za mene. Zaključio sam da ne mogu više dati tom klubu. Pomoglo mi je što nisam bio pod stresom dok sam se oporavljao - zaključio je.

Van der Sar se u tom trenutku nalazio na Hvaru sa svojom suprugom, a morao je biti prebačen u KBC u Splitu.