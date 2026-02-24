Naši Portali
ZA VEĆINU SKORO NITKO NIJE ČUO

Hrvatska je Austro-Ugarskoj dala 401 generala i admirala

Autor
Renata Rašović
24.02.2026.
u 21:55

Na hrvatske zemlje je primjerice 1910. otpadalo samo 6,46% stanovništva, ali dale su velik broj časnika

Kad bi se stanovnike Hrvatske pitalo koga bi izdvojili kao "velikoga hrvatskog ratnika" u povijesti, vjerojatno bi najčešći odgovor bio da je to barun Franjo Trenk. O njemu je napisano nekoliko znanstvenih članaka i knjiga, njemu je posvećena jedna opereta i drama, on ima svoju ulicu u središtu hrvatskoga glavnog grada, po njemu se zovu naselja, trgovi, alkoholna pića. Poznat je njegov izgled, o njemu se pričaju (najčešće neumjesne) legende, a u kraju u kojem je stekao posjede pretvoren je u narodni i turistički brend.

Njegova hrabrost i ratno umijeće su neupitni, ali kad bi se njega spomenulo nekom stranom stručnjaku za ratnu povijest kao slavnoga hrvatskog vojskovođu, izgubio bi se svaki kredibilitet. Uostalom, on nije imao "ni kapi hrvatske krvi", već je bio pruskog podrijetla, a rođen je na području današnje južne Italije.

Ključne riječi
povijest Vojna krajina Hrvatska Austro-Ugarska generali

Avatar rubinet
rubinet
21:59 24.02.2026.

Bilo je tu Hrvata katoličke vjere. I drugih. Muslimana i ortodosa.

PA
PavelHršak
22:46 24.02.2026.

Habsburška monarhija, kasnije Austro-Ugarska je navodno bila tamnica naroda, u kojoj su pripadnici malih naroda bili zapostavljeni i onemogućavani u bilo kakvoj karijeri. A onako usput, barun Trenk nije bio Hrvat.

