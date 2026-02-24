Hrvatska je Austro-Ugarskoj dala 401 generala i admirala

Kad bi se stanovnike Hrvatske pitalo koga bi izdvojili kao "velikoga hrvatskog ratnika" u povijesti, vjerojatno bi najčešći odgovor bio da je to barun Franjo Trenk. O njemu je napisano nekoliko znanstvenih članaka i knjiga, njemu je posvećena jedna opereta i drama, on ima svoju ulicu u središtu hrvatskoga glavnog grada, po njemu se zovu naselja, trgovi, alkoholna pića. Poznat je njegov izgled, o njemu se pričaju (najčešće neumjesne) legende, a u kraju u kojem je stekao posjede pretvoren je u narodni i turistički brend.



Njegova hrabrost i ratno umijeće su neupitni, ali kad bi se njega spomenulo nekom stranom stručnjaku za ratnu povijest kao slavnoga hrvatskog vojskovođu, izgubio bi se svaki kredibilitet. Uostalom, on nije imao "ni kapi hrvatske krvi", već je bio pruskog podrijetla, a rođen je na području današnje južne Italije.