NOVI PRIJEPOR IZMEĐU DVA BRDA?

Plenković i Grlić Radman primili odličja mimo zakona, nisu tražili Milanovićevu suglasnost

Plenković i Zelenski
Foto: Volodimir Zelenski/X
1/3
Autor
Petra Maretić Žonja
26.02.2026.
u 17:27

Netraženje suglasnosti od PRH-a za primanje odlikovanja stranih država u mandatu Zorana Milanovića nešto je što se dogodilo prvi put. Sam premijer Plenković od predsjednika Milanovića je, primjerice, u travnju 2023. godine tražio prethodnu suglasnost za primitak odlikovanja Kraljevine Belgije "Veliki križ reda krune"

Odlikovanja koja je prije nekoliko dana u Kijevu predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uručio hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću i ministru vanjskih poslova Gordanu Grliću Radmanu mogla bi postati novi predmet prijepora između dva politička brda, i to zato što su obojica odlikovanih odlučila "mimoići" predsjednika u proceduri primanja odlikovanja koja je propisana zakonom. Kako nam je potvrđeno u Uredu predsjednika, ni premijer ni ministar vanjskih poslova uoči primanja odlikovanja nisu zatražili prethodnu suglasnost predsjednika Republike.

– Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman primili su odlikovanja bez, zakonom propisane, prethodne suglasnosti predsjednika Republike. Suglasnost Predsjednika nije tražena iako Zakon o odlikovanjima i priznanjima u članku 4. jasno piše: Hrvatski državljani mogu primiti odlikovanje ili priznanje strane države ako prethodno dobiju suglasnost predsjednika Republike Hrvatske ili tijela koje on odredi. Zakon se odnosi na sve hrvatske državljane i ne postoje iznimke od te obveze. Dakle, hrvatski državljani ne smiju primiti strano odlikovanje bez prethodne suglasnosti predsjednika Republike – potvrdili su nam u Uredu predsjednika.

Podsjećamo, prije nekoliko dana, za vrijeme boravka u Kijevu na četvrtu godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu, premijer Plenković u Kijevu je primio jedno od najviših ukrajinskih priznanja, Orden kneza Jaroslava Mudrog I. stupnja (zeta Europe) koje se dodjeljuje za značajan doprinos jačanju međudržavne suradnje te potpori suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine. Ministar vanjskih poslova je, pak, dobio Orden za zasluge II. stupnja.

– To je na neki način priznanje cijeloj Hrvatskoj koja je stala uz Ukrajinu i njezin narod u protekle četiri godine, da smo im pomogli politički, ekonomski, vojno, humanitarno i u konačnici na međunarodnom planu. I zato to odličje doživljavam kao poruku hrvatskoj vlasti i hrvatskom narodu – -rekao je premijer o uručenom mu odlikovanju.

Netraženje suglasnosti od PRH-a za primanje odlikovanja stranih država u mandatu Zorana Milanovića nešto je što se dogodilo prvi put. Sam premijer Plenković od predsjednika Milanovića je, primjerice, u travnju 2023. godine tražio prethodnu suglasnost za primitak odlikovanja Kraljevine Belgije "Veliki križ reda krune". Posebni savjetnik premijera i bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić u travnju 2023. godine tražio je i dobio suglasnost za primitak odlikovanja Kraljevine Belgije "Čin zapovjednika reda Leopolda". Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u prosincu 2021. godine tražila je pak suglasnost za primitak odlikovanja Poljske "Orden Bijelog orla", a bivši predsjednik Sabora Željko Reiner za primitak odlikovanja Japana "Veliki kordom reda izlazećeg sunca u rujnu 2022. godine. Za odlikovanje Francuske "Vitez Nacionalnog reda Legije časti" suglasnost je dana u lipnju 2024. godine bivšoj glavnoj tajnici Vijeća Europe Mariji Pejčinović Burić, a predsjedniku Ustavnog suda Frani Staničiću u listopadu 2025. godine suglasnost za primitak odlikovanja Mađarske "Časnički križ Mađarske za zasluge".

Ključne riječi
odlikovanje Volodimir Zelenski Zoran Milanović Andrej Plenković

