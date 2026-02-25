Nazivaju je izdajicom: Jedna od najbogatijih sportašica svijeta najavila radikalan zaokret

Zimske olimpijske igre 2026. možda su završile, ali zvijezda slobodnog skijanja Eileen Gu ne gubi vrijeme. Gu, koja je i na ovim Igrama izazvala kontroverze zbog odluke da predstavlja Kinu umjesto Sjedinjenih Američkih Država, otkrila je da je nakon natjecanja ostala u Milanu, jednom od gradova domaćina. Međutim, umjesto da brusi vještine koje su joj donijele dvije srebrne i jednu zlatnu medalju, 22-godišnja sportašica zamijenila je snježne padine modnom pistom. Kao najodlikovanija olimpijska skijašica u slobodnom stilu, podijelila je s javnošću da će se, nakon uspjeha na Igrama, sada u potpunosti posvetiti svom "drugom poslu".

Olimpijska pobjednica ostat će u Milanu od 24. veljače do drugog ožujka zbog Tjedna mode, gdje je svoj debitantski nastup na modnoj pisti imala još 2023. godine. "Tjedan je mode u Milanu", izjavila je Gu. "Imam taj drugi posao, tu drugu strast prema modi. Jako sam uzbuđena što ću istraživati nove puteve, biti kreativna i istraživati svoju ženstvenost kroz modu, što je nešto što sam oduvijek voljela. Volim stavljati modu u suprotnost sa skijanjem i sportom. Mislim da to dvoje tako lijepo koegzistira i nadam se da ću to predstavljati sljedeći tjedan u Milanu."

Iako se Gu etablirala kao sila na skijaškim stazama, istovremeno se profilirala i kao miljenica modnog svijeta. Osim što je višestruko odlikovana olimpijka i studentica na Sveučilištu Stanford, Gu je također i model s potpisanim ugovorom za agenciju IMG. Krasila je naslovnice kineskih izdanja časopisa Harper's Bazaar, Elle, Cosmopolitan, GQ i Vogue. Također je sudjelovala u kampanjama za Fendi, Gucci, Tiffany & Co. i Louis Vuitton te je jedna od osnivačica kolektiva VS.

Njezino sudjelovanje na najvećim modnim događajima diljem svijeta, uključujući crveni tepih Met Gale 2022. i Tjedan mode u Parizu 2023., samo je potvrdilo njezin status. Njezina riznica luksuznih sponzorstava navodno joj je samo prošle godine donijela vrtoglavih 23 milijuna dolara, prema Forbesu. Međutim, njezin uspjeh i slava stavili su je pod povećalo javnosti, a sponzorstva i bogatstvo našli su se na meti intenzivnih kritika, posebno nakon njezine odluke da se natječe za Kinu.

Kako njezino bogatstvo raste, tako raste i bijes u njezinoj domovini, gdje su je kritičari i bivši sportaši otvoreno počeli nazivati "izdajicom". Skijašica rođena u San Franciscu priznala je tijekom kvalifikacija prošlog tjedna da se tijekom Olimpijskih igara u Italiji osjećala kao "vreća za udaranje". Na pitanje osjeća li se tako zbog određenog dijela američke politike, odgovorila je potvrdno. "Toliko sportaša se natječe za drugu zemlju. Ljudi imaju problem sa mnom jer Kinu svrstavaju u monolitni entitet i jednostavno mrze Kinu. Dakle, ne radi se zapravo o onome o čemu oni misle da se radi", objasnila je Gu.

"Također, to je zato što pobjeđujem. Da mi ne ide tako dobro, mislim da ih vjerojatno ne bi bilo toliko briga, i to je za mene u redu. Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje", dodala je. Gu je ranije demantirala da je prilika za veću zaradu, kroz predstavljanje kineskih tvrtki, odigrala ulogu u njezinoj odluci. "Drago mi je da u sportu sada ima dovoljno novca da ljudi misle da je to bio faktor", rekla je olimpijska pobjednica za časopis TIME prošlog mjeseca. Objasnila je da je željela predstavljati Kinu jer je vjerovala da može potaknuti više mladih, posebno djevojaka, da se počnu baviti slobodnim skijanjem, sportom koji nije bio popularan u domovini njezine majke. "SAD već ima svoje predstavnike. Ja volim graditi vlastiti ribnjak", zaključila je Gu.