Oštro priopćenje HUNS-a

Šokantan je rast ovisnika o klađenju, a ovakvim odlukama pokazujete da vas nije briga za djecu!

VL
Autor
Vecernji.hr
26.02.2026.
u 14:37

Danas je u Hrvatskom nogometnom savezu svečano potpisan novi ugovor za televizijska i marketinška prava između Hrvatskog nogometnog saveza, Hrvatskog Telekoma i Supersporta, vrijedan više od 60 milijuna eura. Hrvatska udruga „Nogometni sindikat“ smatra da je HNS ovime pokazao neodgovornost prema zaštiti društva, posebice mladih, od rastućem problema o ovisnosti o klađenju.

Priopćenje HUNS-a prenosimo u cjelosti:

"U posljednjih nekoliko godina svjedočimo zabrinjavajućem porastu kockarskih aktivnosti među djecom i adolescentima u Republici Hrvatskoj. Zabrinjavajuće je to da se dob prvog kontakta s klađenjem kontinuirano spušta, pri čemu značajan broj mladih u dobi od 10 do 15 godina navodi barem povremeno sudjelovanje u oblicima sportskog klađenja. U Hrvatskoj imamo 46.000 registriranih ovisnika o kockanju, što u praksi znači kako je stvarna brojka minimalno dvostruko veća, a neke prognoze idu i do trostruko većeg broja. 
Od 1. siječnja 2026. godine na snagu je stupio novi Zakon o igrama na sreću, s ciljem jače zaštite građana, osobito maloljetnika. Međutim, u praksi je vidljivo da se zakon pokušava zaobići kroz razne marketinške manevre, formalne prilagodbe i kreativne interpretacije propisa kako bi se i dalje došlo do što većeg broja igrača. Umjesto stvarnog smanjenja dostupnosti i vidljivosti kockanja, svjedočimo sofisticiranijim načinima njegove promocije.

Ovdje nije riječ o zabrani niti o ideološkom napadu na tržište. Riječ je o odgovornosti. Ako zakon postoji radi zaštite građana, onda je neprihvatljivo istodobno tražiti načine kako ga zaobići. 
Ako sport ima društvenu težinu, onda mora imati i etičku hrabrost. Svjedoci smo da naši klubovi, kada nastupaju u državama koje sustavno i dosljedno reguliraju područje kockanja, moraju uklanjati obilježja i sponzorske oznake koje upućuju na kladionice i kockarnice, upravo zato što su takve promocije prepoznate kao društveno rizične i štetne za maloljetnike. 
Time se jasno pokazuje da u nekim europskim pravnim i društvenim okvirima postoji svijest o potrebi ograničavanja normalizacije kockanja u sportskom prostoru. Paradoksalno je da ono što je u jednim državama neprihvatljivo u javnom i sportskom kontekstu, kod nas postaje standard i dio komercijalne strategije. 

Takva dvostruka praksa otvara pitanje jesmo li spremni preuzeti istu razinu odgovornosti prema vlastitoj djeci i mladima. U tom kontekstu, komercijalni ugovori između nacionalnih sportskih institucija i kladioničarskih kuća nadilaze isključivo poslovnu dimenziju. Nogomet u Hrvatskoj ima ogroman simbolički i društveni kapital. Kada se taj kapital povezuje s industrijom koja generira ovisnost, normalizira se rizično ponašanje, osobito među mladima koji sport doživljavaju kao prostor identifikacije i uzora. Kada krovna organizacija hrvatskog nogometa ulazi u partnerstvo s industrijom čiji su proizvodi povezani s visokim rizikom razvoja ovisnosti, mi kao HUNS osjećamo potrebu da stanemo u zaštitu mladih nogometaša sportaša u Hrvatskoj. Ovisnost o kockanju ne pogađa isključivo pojedinca. Ona destabilizira obiteljske odnose, uzrokuje financijsku nesigurnost, narušava mentalno zdravlje i povećava rizik od komorbidnih poremećaja, uključujući depresiju, anksioznost i suicidalno ponašanje.

Kada se radi o mladima, posljedice su dugoročne i razvojno štetne. Ovakvim ugovorima za ”šaku dolara” nanosi se nesaglediva šteta društvu. Nogomet kao najpopularniji sport u zemlji ima potencijal biti snažan zaštitni faktor u razvoju djece i mladih, kroz promicanje discipline, zajedništva, zdravih životnih navika i emocionalne otpornosti. Upravo zato njegova institucionalna težina podrazumijeva i povećanu razinu etičke odgovornosti. Ne postavlja se pitanje zakonitosti, već pitanje prioriteta. Ako znamo da broj mladih koji ulaze u rizične obrasce klađenja raste, a dob ulaska u svijet klađenja smanjuje, tada je dužnost svih relevantnih dionika, uključujući sportske saveze, aktivno sudjelovati u smanjenju rizika, a ne samo u ostvarivanju komercijalnih koristi. HUNS će i dalje održavati radionice i edukacije na temu „opasnost od kockanja i klađenja“ s ciljem prevencije rizičnih ponašanja sportaša svih uzrasta. Sport mora ostati prostor razvoja, a ne ulazna točka u ovisničko ponašanje. Vrijeme je da društvena odgovornost bude jednako vidljiva kao i sponzorski logotip." 
Hrvatska udruga „Nogometni sindikat“

Podsjetimo, glavni sponzori Dinama i Hajduka su kladionice, zagrebački klub partner je Favbeta, a splitski Supersporta. 
