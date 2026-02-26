Fruk: Bilo bi bolje sada otići u Francusku! Bili smo bolji i zasluženo prošli dalje

Rijeka je pobjedom protiv Omonije (3:1) prošla dalje, prošla u osminu finala Konferencijske lige. Golovima Tonija Fruka i Daniela Adu-Adjeia hrvatski je prvak napravio fenomenalan posao. Nakon velike večeri na Rujevici prvi je pred TV-kamere stao Martin Zlomislić. Složio se s novinarskim pitanjem da rečenica o tome da je

- Pa da, zvuči nestvarno, ali tu smo. Zasluženo. Povijesna večer za klub i za Hrvatsku. Vrlo smo sretni i idemo dalje. Ušli smo možda malo nervozno, primili smo gol, ali pokazali smo karakter, da smo tim i da možemo zajedno sve učiniti. Nismo se prepali rezultata, okrenuli smo sve u svoju korist s fantastičnim drugim poluvremenom. Nemamo želja za ždrijeb, i Strasbourg i Rakow su dobre ekipe, bit će to dobre utakmice - rekao je Rijekin vratar i kapetan Martin Zlomislić za Arenasport TV.

- Ovo je sjajno, prošli smo dalje. Bili smo uvjereni i nakon primljenog gola da ćemo biti dobri. Bili smo slobodniji i kreirali puno šansi u drugom dijelu. Bila je to sjajna utakmica svakog igrača. Da, opet sam zabio. Znao sam da će šanse opet doći, jednu sam i iskoristio i sretan sam zbog toga - rekao je potom Daniel Adu-Adjei, strijelac Rijekinog pogotka u Nicosiji, kao i trećeg ove večeri na Rujevici.

A onda - Toni Fruk...

- Hvala na čestitkama. Iznimno teška utakmica, pogoovo prvi dio. Očekivali smo ih jake na tranicijama. Taj gol nas je malo prelomio. Mislili smo da ćemo kontrolirati utakmicu. Pokazali smo na Cipru da smo bolji od njih, to se i vidjelo danas u nastavku. Kao da smo izgubili sigurnost nakon primljenog gola, ali onda smo se dogovorili da ćemo krenuti hrabrije. Preuzeli smo odgovornost i krenuli puno ofenzivnije, na kraju nas je nagradilo s tri pogotka i zasluženo smo prošli dalje. Rakow ili Strasbourg? Možda bi bilo bolje otići u Francusku - rekao je dvostruki strijelac u redovima bijelih večeras.