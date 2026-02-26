Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 245
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI RIJEČKI KRALJ

Fruk: Bilo bi bolje sada otići u Francusku! Bili smo bolji i zasluženo prošli dalje

Susret Rijeke i Omonije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige
Goran Kovacic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
26.02.2026.
u 21:06

Ovo je sjajno, prošli smo dalje. Bili smo uvjereni i nakon primljenog gola da ćemo biti dobri. Bili smo slobodniji i kreirali puno šansi u drugom dijelu. Bila je to sjajna utakmica svakog igrača - rekao je Daniel Adu-Adjei

Rijeka je pobjedom protiv Omonije (3:1) prošla dalje, prošla u osminu finala Konferencijske lige. Golovima Tonija Fruka i Daniela Adu-Adjeia hrvatski je prvak napravio fenomenalan posao. Nakon velike večeri na Rujevici prvi je pred TV-kamere stao Martin Zlomislić. Složio se s novinarskim pitanjem da rečenica o tome da je 

- Pa da, zvuči nestvarno, ali tu smo. Zasluženo. Povijesna večer za klub i za Hrvatsku. Vrlo smo sretni i idemo dalje. Ušli smo možda malo nervozno, primili smo gol, ali pokazali smo karakter, da smo tim i da možemo zajedno sve učiniti. Nismo se prepali rezultata, okrenuli smo sve u svoju korist s fantastičnim drugim poluvremenom. Nemamo želja za ždrijeb, i Strasbourg i Rakow su dobre ekipe, bit će to dobre utakmice - rekao je Rijekin vratar i kapetan Martin Zlomislić za Arenasport TV.

- Ovo je sjajno, prošli smo dalje. Bili smo uvjereni i nakon primljenog gola da ćemo biti dobri. Bili smo slobodniji i kreirali puno šansi u drugom dijelu. Bila je to sjajna utakmica svakog igrača. Da, opet sam zabio. Znao sam da će šanse opet doći, jednu sam i iskoristio i sretan sam zbog toga - rekao je potom Daniel Adu-Adjei, strijelac Rijekinog pogotka u Nicosiji, kao i trećeg ove večeri na Rujevici.

A onda - Toni Fruk...

- Hvala na čestitkama. Iznimno teška utakmica, pogoovo prvi dio. Očekivali smo ih jake na tranicijama. Taj gol nas je malo prelomio. Mislili smo da ćemo kontrolirati utakmicu. Pokazali smo na Cipru da smo bolji od njih, to se i vidjelo danas u nastavku. Kao da smo izgubili sigurnost nakon primljenog gola, ali onda smo se dogovorili da ćemo krenuti hrabrije. Preuzeli smo odgovornost i krenuli puno ofenzivnije, na kraju nas je nagradilo s tri pogotka i zasluženo smo prošli dalje. Rakow ili Strasbourg? Možda bi bilo bolje otići u Francusku - rekao je dvostruki strijelac u redovima bijelih večeras.
Ključne riječi
Konferencijska liga Rijeka Toni Fruk

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Susret Rijeke i Omonoije u doigravanju za osminu finala Konferencijske lige
Premium sadržaj
PIŠE EDI DŽINDO

Mentalna snaga Fruka je čudesna! Bio je užasan u prvom dijelu, no onda ispisao povijest

Možda je netko od domaćih članova stručnog stožera u poluvremenu podsjetio igrače da je ovo bila prva proljetna europska utakmica koja se održala u Rijeci nakon 5. ožujka 1980. godine i dvoboja protiv Juventusa u Kupu pobjednika kupova. Možda je netko od njih podsjetio dečke da ih s tribina riječkog stadiona gledaju dva bivša trofejna trenera Rijeke, Matjaž Kek i Igor Bišćan. Možda ih je netko podsjetio da će ostati zapisani u povijesti kluba ako se trgnu i zaigraju kako su i dosad igrali u Konferencijskoj ligi

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!