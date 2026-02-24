Dok kritizira Plenkovića, Kosor nema smisla propitivati o političkom licemjerju

U čiju se antifašističku analizu pouzdati, bivše premijerke Jadranke Kosor rođene 1953. ili predsjednika SABA-e Franje Habulina, rođenog 1957. godine. Kaže Habulin da smo današnju Hrvatsku još od 90-ih doveli do "light NDH". Očito je ponukan "ustaškim terorom" koji je kulminirao Dabrinom sramotnom provokacijom s pjevom o "vođi svih Hrvata". Kosor za N1 upozorava da već dulje u vlasti imamo, "prvi put se može reći – otvorene obožavatelje Pavelićeve NDH" i tvrdi kako ne bi bilo Dabrine grobnice od zlata u Madridu da Plenković nije amenovao dvostruke konotacije pozdrava "za dom spremni".