Dok kritizira Plenkovića, Kosor nema smisla propitivati o političkom licemjerju

U čiju se antifašističku analizu pouzdati, bivše premijerke Jadranke Kosor rođene 1953. ili predsjednika SABA-e Franje Habulina, rođenog 1957. godine. Kaže Habulin da smo današnju Hrvatsku još od 90-ih doveli do "light NDH". Očito je ponukan "ustaškim terorom" koji je kulminirao Dabrinom sramotnom provokacijom s pjevom o "vođi svih Hrvata". Kosor za N1 upozorava da već dulje u vlasti imamo, "prvi put se može reći – otvorene obožavatelje Pavelićeve NDH" i tvrdi kako ne bi bilo Dabrine grobnice od zlata u Madridu da Plenković nije amenovao dvostruke konotacije pozdrava "za dom spremni".
ZAŠTITNI ZNAK
FOTO Ivana Knoll u prozirnom bodiju istaknula grudi, ovo je jedno od njezinih najizazovnijih izdanja
WOW!
FOTO Pljušte komentari na nove fotke Maje Šuput i Šime Eleza: 'Jedna od rijetkih koja zna izabrati muškarca'
Video sadržaj
34
DANI POSTAJU DUŽI
Razmislimo šta nama sve ljevica podmeće u današnje dane kada se za sve može naći dokaz za odnosno protiv. A oni opet izmišljaju bajke. Zamislimo samo kako su onda podmetali i falsificirali nakon 45. Koliko su sebe hvalili i stavljali u dobro svjetlo i koliko su ocrnjavali i izmišljali na štetu njihovih protivnika. A tada nije bilo mogućnosti neutralne informacije. Znači vjerojatno je sve bajka o nekome partizanskom junaštvu i nekoj plemenitosti koja nikada nije postojala. U stvar oni plemeniti su izginuli kao Dalmatinci na Sutjesci koji su puni idealizma poginuli za Beograd ne znajući da ginu za najvećeg i istinitog neprijatelja. To je tragedija Hrvata, da ratuju za navodno lijevu petokraku a u stvari za ekstremno desnu kokardu. Ali lijevi to ne shvaćaju.