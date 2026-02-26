Naši Portali
OZBILJAN INCIDENT

VIDEO Kaos u Banjoj Luci: Huligani s palicama upali na tribinu i izazvali skandal, ima ozlijeđenih

VL
Autor
Stjepan Meleš
26.02.2026.
u 08:42

Prema navodima BiH medija, 16 maskiranih huligana upalo je u dvoranu s palicama te napalo gostujuće navijače iz Cazina koji su došli podržati MNK Bubamara

U Banja Luci je tijekom četvrtfinalne utakmice Kupa BiH u futsalu između FK Borac i MNK Bubamara iz Cazina došlo do ozbiljnog incidenta zbog čega je utakmica prekinuta. Ružne scene dogodile su se u dvorani Borik, gdje je utakmica bila u tijeku prije nego što je nastao potpuni kaos na tribinama zbog napada maskiranih huligana. 

Prema navodima BiH medija, 16 maskiranih huligana upalo je u dvoranu s palicama te napalo gostujuće navijače iz Cazina koji su došli podržati MNK Bubamara. U neredima su bacane i stolice na teren, a navodno je ukradena zastava navijača Bubamare. U neredima je jedan navijač zadobio ozljede glave te je prevezen u bolnicu.

Napadači su nakon toga pobjegli, dok je policija izašla na teren i pokrenula potragu za počiniteljima. Utakmica je prekinuta do daljnjega, a čekaju se dodatne informacije o cijelom događaju i eventualnim sankcijama za izgrednike.

Ključne riječi
Bosna i Hercegovina mali nogomet futsal Banja Luka

