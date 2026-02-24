'U krevetu sam desetka, ja sam vulkan!' Talijanska sportska kraljica šokirala iskrenim priznanjem

Giulia Diletta Leotta danas je sinonim za talijanski nogomet, žena čiji se intervjui s najvećim zvijezdama poput Cristiana Ronalda i Andriya Shevchenka prepričavaju, a čiji svaki korak na društvenim mrežama prati više od devet milijuna ljudi. Nedavno ej gostovala u jendom podcastu gdje je voditeljici otkrila neke svoje tajne.

- U krevetu si dajem desetku. Ja sam vulkan, poput sicilijanske Etne. Možda zvučim egocentrično, ali i Loris je vrlo strastven muškarac, tako da se savršeno slažemo. Osoba sam s maštom, svaki dan želim nešto drugačije, ne volim se držati istoga. Podcjenjivanje je jedna od stvari kojih se najviše bojim. Percepcija da lijepa žena nije sposobna raditi određene stvari pomalo je iritantna – rekla je, dodavši:

- Ne bih voljela da me zbog izgleda odmah stavljaju u neki kalup.

Rođena 1991. godine u obitelji građanskog odvjetnika Rorija i majke Ofelije, Diletta je od malih nogu pokazivala ambiciju koja je nadilazila okvire provincijskog života. Dok je njezin brat Mirko gradio karijeru plastičnog kirurga, ona je već s 14 godina radila kao dopisnica za lokalne emisije o noćnom životu Sicilije. S 20 godina spakirala je kofere i preselila se u Rim. Tamo je upisala pravo na prestižnom sveučilištu LUISS, no istovremeno je marljivo radila na sebi, pohađajući sate pjevanja i glume kako bi usavršila dikciju i riješila se prepoznatljivog sicilijanskog naglaska.

Njezin proboj na nacionalnu scenu započeo je skromno. Prvo je radila kao voditeljica vremenske prognoze na kanalu Sky Meteo24, no ubrzo je postalo jasno da je njezin talent pred kamerama prevelik za vremenske karte. Prelaskom u sportsku redakciju Sky Sporta, gdje je vodila emisije o Serie B uz bok poznatim novinarima poput Gianluce Di Marzija, njezina je popularnost eksplodirala. Postala je prepoznatljivo lice, a broj pratitelja na Instagramu počeo se mjeriti u milijunima. Godine 2018. stigao je poziv koji se ne odbija, prelazak na streaming platformu DAZN kao glavno lice prijenosa Serie A. Taj je transfer zacementirao njezin status najvažnije sportske novinarke u Italiji.

Svijet sportskog novinarstva, osobito u Italiji, tradicionalno je muški klub, a Dilettin atraktivan izgled mnogima je bio trn u oku i povod za omalovažavanje. U jednom je intervjuu priznala kako joj je na početku karijere kolega s televizije Sky prenio što se o njoj govori iza leđa. Najgori komentar koji je čula bio je:

- Ovdje si samo zbog svojih sisa.

Te su je riječi, kako je rekla, duboko povrijedile.

- Imala sam tek 20 godina, tu sam noć kod kuće nezaustavljivo plakala - otkrila je.

Odlučila je da nikome više neće dopustiti da je svodi na fizički izgled i s još većim žarom prionula je učenju kako bi diplomirala pravo i svima dokazala da je njezin najveći adut intelekt. Uz to, morala se nositi i s vulgarnim skandiranjem navijača, poput onog na Napolijevom stadionu, kada joj je cijeli stadion vikao "izbaci sise", na što je ona odgovorila osmijehom, odmahivanjem prsta i spuštenim palcem, kasnije tvrdeći da je sve bio samo nesporazum i šala.

Kao da borba sa seksizmom na poslu nije bila dovoljna, Diletta je 2017. godine postala žrtva hakera koji su provalili u njezin iCloud i ukrali privatne, intimne fotografije te ih objavili na internetu. Skandal je odjeknuo Europom, no umjesto da se povuče, Leotta je odlučila uzvratiti udarac. Podnijela je tužbu, ne samo kako bi zaštitila vlastitu privatnost, već i kao poruku podrške brojnim ženama koje prolaze kroz slične situacije. U njezinu obranu tada je stao i nogometaš Mario Balotelli, poručivši kako svatko ima pravo sa svojim tijelom raditi što želi i da su oni koji zloupotrebljavaju takve situacije obični nitkovi. Uz sve to, godinama je bila na meti kritika zbog navodnih estetskih operacija, ponajviše korekcije nosa u 18 godini.

- Ne mislim da je estetska kirurgija nešto čega bi se trebalo sramiti ili skrivati. Ako odlučim promijeniti dio sebe, to ne znači da sam lažna i bez morala - odgovorila je kritičarima, naglašavajući da svatko ima pravo na vlastite odluke o svom tijelu.

S velikom slavom došao je i ogroman interes medija za njezin privatni život. Talijanski tabloidi godinama su je povezivali s brojnim poznatim muškarcima, od nogometaša i boksača do turskih glumaca i poduzetnika. Na popisu njezinih navodnih i stvarnih partnera našli su se boksač Daniele Scardina i glumac Can Yaman, s kojim je navodno bila i zaručena. Posebnu je prašinu podigla glasina o njezinoj vezi sa Zlatanom Ibrahimovićem, nakon što su zajedno snimili reklamu za fitness aplikaciju, što je Diletta oštro demantirala. Činilo se da je njezin ljubavni život jednako dinamičan kao i prijenosi utakmica koje je vodila, sve dok u listopadu 2022. godine u Parizu nije upoznala njemačkog nogometnog golmana Lorisa Kariusa. Susret je bio sudbonosan.

- Kada sam ga vidjela kako ulazi u restoran, okrenula sam se prijateljicama i rekla: 'Djevojke, ovo je čovjek mog života'", ispričala je kasnije.

Njihova romansa razvijala se munjevitom brzinom. Ubrzo su postali nerazdvojni, a na Badnjak iste godine, dok je bila kod kuće u Cataniji, Diletta je saznala da je trudna.

Napravila sam test i odmah nazvala Lorisa videopozivom. Kad sam vidjela rezultat, samo sam mu rekla: 'Trudna sam.' On je bio presretan, a ja sam cijeli dan ostala bez teksta, prisjetila se.

Njihova kći Aria na svijet je stigla 16. kolovoza 2023. godine, na Dilettin 32. rođendan, što je dodatno začinilo njihovu ljubavnu priču. Voditeljica se vratila na posao na DAZN samo mjesec dana nakon poroda

Diletta Leotta i Loris Karius vjenčali su se 22. lipnja 2024. godine na idiličnom sicilijanskom otoku Vulcano, ispunivši tako njezin san iz djetinjstva.

- Prvi put kad sam došla ovdje, s 11 godina, rekla sam: 'Ovdje ću se udati'", otkrila je.

Raskošna ceremonija za 150 uzvanika bila je događaj sezone, a mladenka je tijekom večeri promijenila čak četiri vjenčanice. Na velu prve haljine bila je izvezena poruka na engleskom: "Sve što sam ikada željela." Među gostima su bila brojna poznata lica iz svijeta nogometa, što je još jednom potvrdilo njezin status u sportskoj eliti. Par danas živi u Milanu, a Diletta uspješno balansira između majčinstva i zahtjevne karijere.

S procijenjenom godišnjom plaćom na DAZN-u od milijun eura, unosnim sponzorskim ugovorima, vlastitim podcastom o roditeljstvu i golemom popularnošću na Instagramu, Diletta Leotta izgradila je medijsko carstvo. Iako je jednom prilikom priznala da je ovisna o društvenim mrežama, vješto ih koristi za promociju i održavanje kontakta s vojskom obožavatelja. Preživjela je provalu u stan, kada su joj lopovi, analizirajući njezine objave, ukrali dragocjenosti u vrijednosti od 150 tisuća eura, ali ni to je nije pokolebalo. Svojim je putem dokazala istinitost vlastitih riječi: "Uvijek je bolje imati više strijela u svom luku. Ako vas zanima samo nogomet, slušat ćete što govorim. Ako ne, samo ćete me gledati."