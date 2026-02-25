10.000 kondoma nestalo za tri dana! Bivša olimpijka otkriva što se doista događa u Olimpijskom selu

Kako prenosi talijanski list La Stampa, nevjerojatnih 10.000 kondoma, koji su bili podijeljeni sportašima u Olimpijskom selu, „nestalo“ je u rekordna tri dana. Na tu temu progovorila je Susen Tiedtke, bivša njemačka skakačica u dalj, koja je 1997. godine službeno proglašena najljepšom sportašicom svijeta, istaknuvši kako je to potpuno prirodan fenomen. Prema njezinim riječima, javnost ne razumije pod kakvim pritiskom ti mladi ljudi žive.

- Zamislite da naporno trenirate četiri godine i pripremate se za ta dva tjedna. Normalno je da nakon nastupa, kakav god on bio, osjetite ogroman val olakšanja i želju da to podijelite s nekim. Sportaši dolaze nakon godina discipline i ekstremnog pritiska. Kada završe natjecanje, doživljavaju snažno emocionalno pražnjenje. U vrhunskoj su fizičkoj formi, s visokom razinom adrenalina i hormona. Dodajte tome tisuće privlačnih mladih ljudi na jednom mjestu, daleko od svakodnevne rutine… Odgovor je očit – rekla je

Susen Tiedtke odrastala je u obitelji vrhunskih sportaša; majka Ingrid bila je finalistica Europskog prvenstva u utrci na 200 metara, otac Jürgen bio je skakač s motkom, sestra Pia rukometna reprezentativka Istočne Njemačke, a stric Manfred olimpijski desetobojac. Ipak, njezini prvi koraci nisu bili na atletskoj stazi, već u gimnastičkoj dvorani. Pokazala se kao izniman talent, a vrhunac je dosegnula 1982. godine kada je s 13 godina postala prvakinja Istočne Njemačke na gredi. Njezin san o nastupu na Olimpijskim igrama 1984. u Los Angelesu, za koje je bila nominirana u gimnastičkoj reprezentaciji, srušio se zbog sovjetskog bojkota.

Godine 1985. donijela je odluku koja će joj definirati karijeru, prebacivši se na atletiku i specijaliziravši se za skok u dalj. Njezina gimnastička podloga, koja joj je dala izvanrednu eksplozivnost, koordinaciju i kontrolu tijela, pokazala se kao golema prednost. Ubrzo je počela nizati uspjehe, a početkom devedesetih postala je jedno od najprepoznatljivijih lica njemačke atletike. Na Svjetskom prvenstvu u Tokiju 1991. bila je peta, dok je na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. zauzela osmo mjesto. Vrhunac njezina uspjeha stigao je na dvoranskim svjetskim prvenstvima, gdje je 1993. u Torontu osvojila srebrnu medalju, a dvije godine kasnije u Barceloni i brončanu. S osobnim rekordom od sedam metara, postignutim 1991. godine, etablirala se kao jedna od najboljih skakačica svijeta.

No, upravo u trenutku kada se činilo da je na vrhuncu, njezina je karijera doživjela dramatičan preokret. Samo 24 sata nakon što je osvojila broncu na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Barceloni u ožujku 1995. godine, podvrgnuta je doping kontroli. Rezultati su bili poražavajući, test je bio pozitivan na anabolički steroid Oral-Turinabol, supstancu koja je bila zloglasni simbol sustavnog dopinga u bivšoj Istočnoj Njemačkoj. Njemačka antidopinška komisija suspendirala ju je 10. travnja 1995., a uslijedila je dvogodišnja zabrana natjecanja. Skandal je odjeknuo sportskim svijetom, a za Tiedtke je to značilo ne samo gubitak ugleda, već i propuštanje Olimpijskih igara u Atlanti 1996. godine te prekid sponzorskih ugovora.

Ironično, njezina oba olimpijska nastupa naknadno su poboljšana zbog doping prekršaja drugih natjecateljica. U Barceloni 1992. pomaknuta je s devetog na osmo mjesto nakon diskvalifikacije Litvanke Nijole Medvedeve, dok je u Sydneyju 2000. sa šestog mjesta dospjela na peto nakon što je Marion Jones priznala korištenje nedopuštenih sredstava. Nakon isteka dvogodišnje suspenzije, Tiedtke se vratila natjecanjima 1997. godine. Iako je i dalje postizala respektabilne rezultate, uključujući šesto mjesto na Svjetskom prvenstvu 1997. i peto na Olimpijskim igrama 2000., nikada više nije dosegnula razinu na kojoj je bila prije skandala. Atletsku karijeru zaključila je nakon Igara u Sydneyju

Paralelno sa sportskim uspjesima, Susen Tiedtke gradila je i zavidnu medijsku karijeru. Zbog svoje iznimne ljepote i fotogeničnosti, njemački mediji prozvali su je "Miss Atletike" i "Miss Olimpije". Već 1991. godine na Svjetskom prvenstvu u Tokiju proglašena je najljepšom sportašicom natjecanja. Taj status iskoristila je radeći kao model za prestižne modne marke te se pojavljujući u brojnim televizijskim reklamama i časopisima. Njezina popularnost dosegla je vrhunac kada se dva puta odlučila pozirati za časopis Playboy. Prvi put se pojavila na naslovnici njemačkog izdanja u kolovozu 2001., a zatim i u američkom izdanju u rujnu 2004. u specijalu posvećenom najljepšim olimpijkama. Godine 2000. okušala se i u glazbenim vodama, snimivši pjesmu "Sag ihr auch" s njemačkim pop pjevačem Bernhardom Brinkom.

Godine 1993. udala se za američkog skakača u dalj Joea Greenea, preselila se u Ohio i natjecala pod prezimenom Tiedtke-Greene. Tijekom boravka u SAD-u studirala je ekonomiju i financije te se školovala za fizioterapeuta. Brak se raspao 1998. godine nakon, kako su mediji izvještavali, teškog i mučnog razvoda, nakon čega se vratila u Njemačku. Drugi put se udala 2005. za bivšeg njemačkog tenisača Hendrika Dreekmanna, s kojim ima dvoje djece, kćer Mariju i sina Maxa, no par se kasnije razdvojio. Nakon sportske karijere, u potpunosti se posvetila alternativnoj medicini. Otvorila je vlastitu praksu kao naturopatkinja u blizini Berlina, specijaliziravši se za terapiju protiv bolova, metodu koju je razvio njezin otac.