HNS potpisao novi ugovor za HNL, iznos je najveći u povijesti domaćeg nogometa

Čelni ljudi Hrvatskog nogometnog saveza, Hrvatskog Telekoma te SuperSporta u Zagrebu su potpisali ugovor o medijskim i marketinškim pravima za utakmice pod okriljem Hrvatskog nogometnog saveza.

U zagrebačkom hotelu Garden Inn by Hilton organizirano je svečano potpisivanje ugovora kojim je Hrvatski Telekom postao vlasnik medijskih, a SuperSport marketinških prava za utakmice u vlasništvu Hrvatskog nogometnog saveza. Ugovori traju od početka natjecateljske godine 2026./27. do kraja natjecateljske godine 2030./31.

Radi se o najvrjednijem sporazumu za televizijska i marketinška prava u povijesti domaćeg klupskog nogometa. Hrvatski Telekom će tijekom pet ugovorenih sezona za televizijska i ostala prava uložiti ukupno 49,2 milijuna eura, dok će SuperSport za marketinška te prava na klađenje uložiti ukupno 12,5 milijuna eura. Hrvatski nogometni savez osigurao je tako čak 61,7 milijuna eura u pet godina za domaći nogomet.



“Hvala našim uvaženim partnerima na povjerenju, ovdje se radi o posebno važnom partnerstvu za hrvatski nogomet. Vrijeme je brzo prošlo, kad smo prije četiri godine potpisivali prvi sporazum to je bila uistinu velika stvar, a sad su ulaganja još veća, što je od krucijalne važnosti za naše klubove i sport općenito. U protekle četiri godine bilo je uistinu puno sjajnih trenutaka, ali najviše mi je u sjećanju ostala završnica prošlogodišnjeg prvenstva kad su tri momčadi imale priliku u zadnjem kolu osvojiti naslov prvaka. Sjećam se kako je tada Hrvatski Telekom pronašao rješenje istodobno prenositi sve tri odlučujuće utakmice, a naši partneri iz SuperSporta organizirati prijevoz helikopterom pokala namijenjenog budućem prvaku - to je primjer kako funkcionira ovo partnerstvo. Sve to je pokazatelj da se kvaliteta hrvatskog prvoligaškog nogometa podigla na svim razinama, tog je dana cijela Hrvatska bila uz male ekrane i pratila uzbudljivu završnicu prvenstva, što je najveća pobjeda svih nas”, rekao je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

“Jako smo zadovoljni dugogodišnjom suradnjom s Hrvatskim nogometnim savezom, rekla bih da je to win-win suradnja jer hrvatski klubovi omogućuju najbolji sadržaj, a vjerujem da mi pomažemo tako da taj sadržaj činimo dostupnim svim našim korisnicima, odnosno onima koji koriste MAXtv u Hrvatskoj. Osim toga, atraktivnost sadržaja nastojimo začiniti posebnim emisijama. Nema dvojbe da je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu i zato u nju ulažemo i radujemo se daljnjoj suradnji”, rekla je predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma Nataša Rapaić.

“Značajna ulaganja u hrvatski sport su naša dugoročna strategija, drago nam je da smo potpisali novi ugovor s HNS-om, u suradnji s Hrvatskim Telekomom. SuperSport je veliki ulagač u hrvatski sport, surađujemo i s drugim savezima te podržavamo brojne klubove. Nama je cilj maksimalno pomagati hrvatskom sportu”, naglasio je član Uprave SuperSporta Goran Đurić.

“Hrvatski Telekom itekako je podigao kvalitetu sadržaja, godišnje se proizvede 800 emisija, ali ono što je posebno bitno u našem biznisu je dobra infrastruktura jer bez nje nema niti kvalitetnog sadržaja. Dobri travnjaci podižu kvalitetu nogometa, ali i gledanost. U suradnji s HNS-om odlučili smo pomoći i dio sredstava iz novog ugovora namjenski predvidjeti za obnovu travnjaka i infrastrukture. To će dodatno podignuti atraktivnost nogometa, ali i produkcijsku kvalitetu”, istaknuo je član Uprave Hrvatskog telekoma Krešimir Madunović.

“Prepoznali smo da je riječ o partnerstvu koje donosi obostranu vrijednost. Za Hrvatski nogometni savez, to je i iskorak po pitanju atraktivnosti natjecanja, poboljšanja infrastrukture i rada s mladima. S druge strane, SuperSport ovim partnerstvom potvrđuje našu lidersku poziciju na hrvatskom tržištu. SuperSport je dio Entain grupe i sretan sam što je suradnja s HNS-om i na toj razini percipirana kao globalno važno strateško partnerstvo, poput onog s Liverpoolom u Engleskoj ili s dortmundskom Borussijom, odnosno poput sponzorstva poljske reprezentacije. Iskoristit ćemo sva ta iskustva da dodatno podignemo kvalitetu hrvatskog nogometa”, dodao je član uprave SuperSporta Radim Haluza.



“Hrvatski nogometni savez je i dosad imao velika ulaganja u infrastrukturu, a potpisom ovog ugovora to će ubrzati procese zamjene postojećih travnjaka i popratne infrastrukture. Svjesni smo da bez kvalitetne infrastrukture nećemo moći biti dovoljno konkurentni u međunarodnim natjecanjima. Činjenica da imamo dva predstavnika u proljetnom dijelu europskih natjecanja pokazuje da su i dosadašnja ulaganja urodila plodom, a želimo da to postane standard. Promjena travnjaka nije samo estetsko pitanje već donosi kvalitetniju igru i podiže atraktivnost natjecanja na višu razinu”, rekao je glavni tajnik HNS-a dr. Josip Tomaško.